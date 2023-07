Maruti Wagon R की कीमत में घर ले जाएं ये शानदार कार, वो भी दमदार बूट स्पेस के साथ

मार्केट में वैगनआर की कीमत 5.54 लाख रुपये से शुरू होती है और 7.30 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक जाती है। इसकी कीमत में आपको रेनो ट्राइबर मिल सकती है। ट्राइबर की कीमत 6.33 लाख रुपये से शुरू होती है और 8.97 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक जाती है। ये एक 7 सीटर कार है। आपको बता दें ट्राइबर में 84 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

Renault triber All you need to know

