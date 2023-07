केवल 90 हजार रुपये में मिल रही है चमचमाती Maruti Wagon R, इस तरह से उठाइए इस जबरदस्त डील का लाभ

मारुति सुजुकी के आधिकारिक सेकेंड हैंड कार बेचने वाले आउटलेट True Value पर Wagon R का LXI वेरिएंट केवल 1.3 लाख रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। वहीं आप इसके LXI वेरिएंट को केवल 90 हजार रुपये में खरीद सकते हैं। वहींआप Maruti की पॉपुलर कार Dzire के LXI वेरिएंट को बेहतर कंडीशन में केवल 1.3 लाख रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं।

Maruti Suzuki Wagon R in True Value price and variant detail

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में Used Car का बाजार काफी बड़ा है और सीमित बजट में कार खरीदने वालों के लिए ये मार्केट बहुत उपयोगी साबित होता है। देश में Maruti Suzuki True Value, Cars 24 और Spinny जैसे आउटलेट्स हैं, जो ग्राहकों को कम दाम में बेहतरीन कार मॉडल उपलब्ध कराते हैं। आइए, मौजूदा समय में यूज्ड कारों पर मिल रही अच्छी डील के बारे में जान लेते हैं। Maruti Suzuki Wagon R मारुति सुजुकी के आधिकारिक सेकेंड हैंड कार बेचने वाले आउटलेट True Value पर Wagon R का LXI वेरिएंट केवल 1.3 लाख रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। वहीं आप इसके LXI वेरिएंट को केवल 90 हजार रुपये में खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों मॉडल कंपनी के दिल्ली स्थित एक आउटलेट पर उपलब्ध हैं। अगर आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप इस बेहतर डील का फायदा उठा सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर आप Maruti की पॉपुलर कार Dzire के LXI वेरिएंट को बेहतर कंडीशन में केवल 1.3 लाख रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं। दूसरी ओर Swift का एक LXI वेरिएंट भी 1.25 लाख रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। आप अपने बजट, उपयोगिता और पसंद के हिसाब से इनमें से किसी एक कार को चुन सकते हैं। आइए, जान लेते हैं कि इन्हे खरीदने के लिए किस प्रॉसेस को फॉलो करना होगा। True Value से कैसे खरीदें कार? इसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.marutisuzukitruevalue.com पर विजिट करना है। इसके बाद आप अपने बजट के हिसाब से कार मॉडल चुन सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से एक मॉडल को चुनने के बाद आप आगे की प्रॉसेस की ओर बढ़ जाएंगे। इसमें ये जान लीजिए कि कार की उम्र कितनी है, उसकी कंडीशन क्या है, आप जितना पैसा चुका रहे हैं उस हिसाब से वो सही है या फिर नहीं। अगर आप इन सभी चीजों से पूरी तरह संतुष्ट हैं तो अपना पसंद की कार को टेस्ट ड्राइव करने के बाद आप इसके दस्तावेजों की जांच करके खरीद सकते हैं। Disclaimer: ऊपर दी गई जानकारी Maruti Suzuki की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है और ऊपर बताई गई कीमतें समय के साथ बदल भी सकती हैं। किसी भी पुरानी कार को खरीदते समय इसकी पूरी तरह से जांच जरूर करें।

Edited By: Rammohan Mishra