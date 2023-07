Maruti Suzuki Jimny और Mahindra Thar दोनों में कौन कितना दमदार , यहां पढ़ें तुलना

जिम्नी को थार का कंपटीटर माना जाता है। ये एक 5 डोर एसयूवी है जो थार से काफी अलग है। आज हम आपके लिए इन दोनों के बीच तुलना लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या कुछ खास है। Maruti Suzuki Jimny 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 6000 आरपीएम पर 104.8 पीएस की पीक पावर जनरेट करती है।

Maruti Suzuki Jimny vs Mahindra Thar see comparison here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। इस साल ऑटो एक्सपो 2023 में कंपनी ने अपनी जिम्नी को पेश किया था और हाल के दिनों में इसे लॉन्च किया गया है। मारुति सुजुकी ने अपनी बहुप्रतीक्षित लाइफस्टाइल ऑफ रोड एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 12.74 लाख रुपये है। इसके विकल्प के तौर पर -Mahindra Thar, Force Gurkha है। Maruti Suzuki Jimny और Mahindra Thar की कीमत Maruti Suzuki Jimny केवल AWD ऑप्शन के साथ आती है। इसके साथ ही ये सबसे प्रसिद्ध AllGrip Pro 4WD तकनीक से भी लैस है। कंपनी ने इसे अलग-अलग ट्रिम ऑप्शन में निकाला है। इसकी कीमत 12.74 लाख रुपये से लेकर 15.05 लाख रुपये की एक्स-शोरूम है। ये कुल आठ ट्रिम ऑप्शन के साथ आती है। इसकी कीमत 13.87 लाख रुपये से शुरू होती है और ये 16.78 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है। Maruti Suzuki Jimny और Mahindra Thar का डायमेंशन Maruti Suzuki Jimny 3985 मिमी लंबी, 1645 मिमी चौड़ी और 1720 मिमी उंची है। इसका व्हीलबेस 2590 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 210 मिमी है। अब महिंद्रा थार की लंबाई 3985 मिमी, चौड़ाई 1820 मिमी और ऊंचाई 1,850 मिमी है। इसका व्हीलबेस 2,450 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 226 मिमी है। जिम्नी और थार की लंबाई समान है। Maruti Suzuki Jimny और Mahindra Thar पावरट्रेन Maruti Suzuki Jimny 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 6000 आरपीएम पर 104.8 पीएस की पीक पावर जनरेट करती है। जो 4000 आरपीएम पर 134.2 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। जो 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। दूसरी ओर महिंद्रा थार तीन अलग इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें 2.0-लीटर स्टैलियन 150 TGDi पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आती है। इस कार में 2.2-लीटर mHawk 130 CRDe डीजल इंजन दिया जाता है। जो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है। यह इंजन 132 पीएस की पावर और 300 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

