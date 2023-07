Maruti Suzuki Fronx VS Hyundai Exter दोनों में कौन अधिक दमदार , यहां पढ़ें तुलना

हुंडई ने Exter SUV को 599900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है और इसका बेस वेरिएंट EX के नाम से सेल किया जाएगा। कंपनी ने हुंडई एक्सटर को पेट्रोल के साथ सीएनजी ऑप्शन में भी पेश किया है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और हुंडई एक्सटर दो नई एसयूवी है।चलिए आपको बताते हैं इन दोनों एसयूवी के बीच का अंतर।

Maruti Suzuki Fronx VS Hyundai Exter see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। हाई -राइडिंग कारों के प्रति खरीदारों के रुझान को देखते हुए भारतीय बाजार में पिछले कई साल में कई किफायती एसयूवी लॉन्च की गई है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और हुंडई एक्सटर दो नई एसयूवी है जिन्हें इस साल कंपनी की सबसे किफायती एसयूवी पेशकश के रुप में लॉन्च किया गया है। चलिए आपको बताते हैं इन दोनों एसयूवी के बीच का अंतर। वहीं हाल के दिनों में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी फ्रोंक्स काफी पॉपुलर हो रही हा, इधर हुंडई ने अपनी एक्सटर को लॉन्च कर दिया है, जो कि Fronx को टक्कर देगी। इंजन कंपनी ने हुंडई एक्सटर को पेट्रोल के साथ सीएनजी ऑप्शन में भी पेश किया है। इसमें 1.2L NA पेट्रोल इंजन 113.8 एनएम के मुकाबले 83 पीएस और सीएनजी के साथ का इस्तेमाल करता है। जो 95.2 एनएम के मुकाबले 69 पीएस की पावर जनरेट करता है। ये 27.1 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसके पेट्रोल इंजन को 5 स्पीडMT और 5-स्पीड AMT दोनों ऑप्शन मिलेगे। Maruti Fronx में दो इंजन ऑप्शन- 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड है। जो मैनुअल, एएमटी और टोर्क कनवर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन के साथ आते हैं। फीचर्स आपको बता दें, वाहन निर्माता कंपनी ने इस कार में फीचर्स के तौर पर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कार तकनीक के साथ 8.0-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉयस-एक्टिवेटेड सनरूफ, डुअल डैश कैम, रिवर्स कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एबीएस, ईबीडी, ईएससी, वीएसएम और 6 एयरबैग दिया है। वहीं बात अब Maruti Fronx की करें तो इसमें डुअल-टोन इंटीरियर, हेड-अप डिस्प्ले यूनिट, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैडल शिफ्टर्स, कनेक्टेड कार टेक, 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ISOFIX सीट एंकर और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। कीमत हुंडई ने Exter SUV को 5,99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है और इसका बेस वेरिएंट EX के नाम से सेल किया जाएगा। वहीं, Hyundai Exter का टॉप वेरिएंट 9,99,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की कीमत 7.46 लाख रुपये से शुरू है

Edited By: Ayushi Chaturvedi