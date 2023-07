Maruti ने बेची 6 महीने के दौरान ही 55 हजार से अधिक Grand Vitara की यूनिट्स

स महीने कंपनी ने 9166 यूनिट्स की सेल की थी। जिसके कारण इसका का वेटिंग पीरियड अधिक हो गया है फिलहाल इस कार्य के लिए आपको 180 दिन का इंतजार करना पड़ेगा कॉन्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा के बाद इस कार की डिमांड अधिक है। इस कार में आपको हाइब्रिड इंजन मिलता है। इस कार में कुल दो मोटर का इस्तेमाल किया गया है।

maruti suzuki grand vitara sales cross - 55000 units in six months

Your browser does not support the audio element.