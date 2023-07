Maruti Fronx भारतीय बाजार में मारुति फ्रोंक्स की कीमत 7.47 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 13.14 लाख रुपये तक जाती है। इसमें मारुति फ्रोंक्स 1.2-लीटर चार-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जो 89bhp का आउटपुट और 113Nm का टॉर्क और 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 99bhp और 147Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

Maruti Fronx को खरीदने से पहले यहां जानें वेटिंग पीरियड

