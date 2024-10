Maruti Ertiga CNG बेस वेरिएंट को Diwali 2024 पर है घर लाना, 2 लाख की Down Payment के बाद कितनी बनेगी EMI

Ertiga CNG Finance Plan मारुति की ओर से बजट MPV सेगमेंट में Ertiga को ऑफर किया जाता है। इसे पेट्रोल के साथ ही सीएनजी के विकल्‍प में भी लाया जाता है। अगर आप भी इसके सीएनजी बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितने रुपये हर महीने की EMI पर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता Maruti Suzuki की ओर से Ertiga को सात सीटों की गाड़ी के तौर पर भारतीय बाजार में Budget MPV Segment में ऑफर किया जाता है। हर महीने हजारों लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं। ऐसे में आप भी इसके सीएनजी बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया (Maruti Ertiga CNG EMI and Down payment) जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। कितनी है कीमत

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI मारुति की ओर से Ertiga CNG के बेस वेरिएंट के तौर पर VXI CNG को ऑफर किया जाता है। एमपीवी के इस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 10.78 लाख रुपये है। इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो ऑन रोड कीमत 12.49 लाख रुपये हो जाएगी। इस कीमत में 10.78 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा 107800 रुपये आरटीओ और 52428 रुपये का इंश्‍योरेंस भी शामिल है।