बुकिंग के तुरंत बाद घर ले जाएं Maruti की ये कारें, जानें कौन -कौन इस लिस्ट में शामिल

हाल के दिनों में मारुति ने स्टीयरिंग टाई रॉड पार्ट्स में समस्या के चलते इको (Ecco) और एस-प्रेसो (S-Presso) के 87599 यूनिट्स को रिकॉल किया है।सेलेरियो वैगनआरस्विफ्ट और एस-प्रेसो कारों पर कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। इन कारों को आप आराम से मारुति सुजुकी के डीलरशिप पर जाकर तुरंत खरीद सकते हैं।सेलेरियोवैगनआर और एस-प्रेसो में मैनुअल व AMT गियरबॉक्स के साथ 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ आती है।

Take these Maruti cars home immediately after booking

Your browser does not support the audio element.