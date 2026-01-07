Mahindra XUV 3XO EV vs Tata Nexon EV: रेंज, फीचर्स और कीमत के मामले में किसे खरीदना बेहतर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से अलग अलग सेगमेंट में कई कारों और एसयूवी को ऑफर किया जा रहा है। महिंद्रा की ओर से EV सेगमेंट में Mahindra XUV 3XO EV को ऑफर किया जा रहा है तो इसके मुकाबले में Tata की ओर से Nexon EV को ऑफर किया जाता है। रेंज, फीचर्स और कीमत में किसे खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प (Mahindra XUV 3XO EV Vs Tata Nexon EV) साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra XUV 3XO EV Vs Tata Nexon EV फीचर्स महिंद्रा की ओर से XUV 3XO को ईवी में हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। इस ईवी में निर्माता की ओर से 10.25 - इंच टचस्क्रीन, 10.25 - इंच TFT डिजिटल, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, 7-स्पीकर Harman Kardon + Dolby Atmos, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्‍लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, 65वाट टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हेडलैंप्स, ऑटो वाइपर, 80+ कनेक्टेड फीचर्स, Alexa बिल्ट-इन, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED फॉग लैंप, 17-इंच अलॉय व्हील, बॉडी क्लैडिंग, LED टेललैंप, पैनोरमिक स्काय-रूफ, सॉफ्ट-टच प्लास्टिक, लेदरेट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं Tata Nexon EV में एलईडी लाइट्स, एलईडी टेल लैंप, पैडल शिफ्टर, चार्जिंग पोर्ट, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, रियर एसी वेंट, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, पैनोरमिक सनरूफ, पार्किंग सेंसर, चारों पहियों में डिस्‍क ब्रेक्‍स, ऑटो होल्‍ड, हिल असिस्‍ट, ब्‍लाइंड स्‍पॉट व्‍यू मॉनिटर, छह एयरबैग, ईएसपी, एबीएस, ईबीडी, एसओएस कॉल, टीपीएमएस, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो हेडलैंप, रेन सेंसिंग वाइपर, ओटीए अपडेट्स, ऑटो डिमिंंग आईआरवीएम, एयर प्‍यूरीफायर, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, वायरलेस चार्जर, 31.24 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्‍टम जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

Mahindra XUV 3XO EV Vs Tata Nexon EV रेंज महिंद्रा की ओर से XUV 3XO EV में 39.4 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। जिससे इसे 285 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसमें दी गई मोटर से एसयूवी को 110 किलोवाट पावर और 310 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। एसयूवी को 8.3 सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड से चलाया जा सकता है।

वहीं Tata Nexon EV के 30 kWh वेरिएंट के साथ लगी मोटर से 95 किलोवाट की पावर और 215 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यह 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड हासिल करने में 9.2 सेकेंड का समय लेती है। इसमें ड्राइविंग के लिए कई मोड दिए जाते हैं। सिंगल चार्ज में इसे 210-230 किलोमीटर की रियल वर्ल्‍ड रेंज मिल सकती है। वहीं 45 kWh वेरिएंट 106 किलोवाट की पावर और 215 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसे 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड पकड़ने में 8.9 सेकेंड लगते हैं। इस वेरिएंट को सिंगल चार्ज में 350-375 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

Mahindra XUV 3XO EV Vs Tata Nexon EV कीमत महिंद्रा की ओर से XUV 3XO EV को 13.89 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 14.96 लाख रुपये है।