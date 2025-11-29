Mahindra XEV 9S vs XEV 9e: दोनों में कितना अंतर, कौन-सी EV है आपके लिए बेहतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपनी दो नई दमदार गाड़ियां XEV 9S और XEV 9e को लॉन्च किया है। यह दोनों ही मॉडल पावर, बैटरी और इलेक्ट्रिक हार्डवेयर में काफी समानता रखते हैं। दोनों ही डिजाइन, सेगमेंट और कीमत के आधार पर अलग-अलग है। हम यहां पर आपको इन इलेक्ट्रिक SUV की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि दोनों (Mahindra XEV 9S vs XEV 9e) में कितना अंतर है?

Mahindra XEV 9S vs XEV 9e: कीमतें

Mahindra XEV 9S कीमत Mahindra XEV 9E कीमत पैक वन अबव 59kWh 19.95 लाख रुपये पैक वन 59kWh 21.90 लाख रुपये पैक वन अबव 79kWh 21.95 लाख रुपये पैक टू 59kWh 24.90 लाख रुपये पैक टू अबव 70kWh 24.45 लाख रुपये पैक टू 79kWh 26.50 लाख रुपये पैक टू अबव 79kWh 25.45 लाख रुपये पैक थ्री सेलेक्ट 59kWh 27.90 लाख रुपये पैक थ्री 79kWh 27.35 लाख रुपये पैक थ्री 79kWh 30.50 लाख रुपये पैक थ्री अबव 79kWh 29.45 लाख रुपये - -

XEV 9S महिंद्रा की लाइन-अप में XEV 9e से नीचे पोजिशन की गई SUV है। XEV 9S के बेस और टॉप वेरिएंट दोनों ही ज्यादा किफायती हैं। XEV 9S में 6 वेरिएंट मिलते हैं, जबकि XEV 9e में इससे एक कम वेरिएंट मिलता है। XEV 9S में बेस Pack One Above वेरिएंट में एक अतिरिक्त बैटरी ऑप्शन भी दिया गया है। इसके मिड Pack Two Above वेरिएंट में 70kWh बैटरी पैक एक स्पेशल फीचर है, जो XEV 9e में उपलब्ध नहीं है। कीमतों के हिसाब से XEV 9S उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प बनती है जो 7-सीटर सेटअप और ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज चाहते हैं।

Mahindra XEV 9S vs XEV 9e: डायमेंशन

स्पेसिफिकेशन Mahindra XEV 9S Mahindra XEV 9e लंबाई 4,737 mm 4,789 mm चौड़ाई 1,900 mm 1,907 mm ऊँचाई 1,747 mm 1,694 mm व्हीलबेस 2,762 mm 2,775 mm अनलेडेन ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm 207 mm पहिये 18 इंच 19 इंच फ्रंक 150 लीटर 150 लीटर बूट स्पेस (लीटर) 527 लीटर (तीसरी सीट फोल्ड) 633 लीटर सीटिंग क्षमता 7 सीट 5 सीट

डिज़ाइन के मामले में दोनों SUVs काफी अलग हैं। XEV 9e की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा है। इसमें व्हीलबेस भी बड़ा है। इसमें 1 इंच बड़े अलॉय व्हील के साथ कूपे-SUV बॉडीस्टाइल दी गई है। XEV 9S में XUV700 जैसा डिजाइन दिया गया है। इसमें 7-सीटर सेटअप के साथ 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। XEV 9e का कूपे डिजाइन इसे स्टाइलिश बनाता है और ज्यादा स्पेस देता है, वहीं XEV 9S फैमिली-फ्रेंडली पैकेज और ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ प्रैक्टिकल है।

Mahindra XEV 9S vs XEV 9e: बैटरी और रेंज

पावरट्रेन Mahindra XEV 9S Mahindra XEV 9e बैटरी पैक 59 kWh । 70 kWh। 79 kWh 59 kWh । 79 kWh ड्राइव लेआउट RWD RWD पावर (hp) 231 hp। 245 hp । 286 hp 231 hp। 286 hp टॉर्क (Nm) 380 Nm 380 Nm दावाकृत 0-100kmph 7.6 सेकंड (70kWh), 7 सेकंड (79kWh) 6.8 (79kWh) MIDC रेंज 521km । 600km । 679km 542km । 656km 0-100% AC चार्जिंग समय (घंटे) 6 से 8.7 । 7 से 10.2 । 8 से 11.7 6 से 8.7 । 8 से 11.7 20-100% DC चार्जिंग सम 20 मिनट 20 मिनट

दोनों SUVs में कुछ समान मोटर-बैटरी कॉम्बिनेशन मिलते हैं। 79kWh वाली XEV 9S की रेंज, उसी बैटरी वाली XEV 9e से थोड़ी ज्यादा है। वहीं 59kWh वेरिएंट में XEV 9e की रेंज लगभग बराबर है और वह इस बैटरी के साथ 9S की परफॉर्मेंस को पकड़ लेती है।