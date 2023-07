जून के महीने में रहा इन कारों का दबदबा, Maruti की 6 कारें इस लिस्ट में शामिल

क्रेटा ने इस साल 14447 यूनिट्स की बिक्री की है जो पिछले साल 13790 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। वहीं ब्रांड की दूसरी कार वेन्यू है। हाल के दिनों में जून के महीनों में सेल्स आंकड़ों में मारुति की छह कार टॉप 10 कारों की लिस्ट में मौजूद है।कुल सेल की गई 130770 यूनिट्स में सबसे ज़्यादा मारुति सुज़ुकी कार की संख्या 79900 यूनिट्स रही है।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक दमदार कारें मौजूद है। पिछले महीने कारें की ब्रिकी में अच्छी -खासी उछाल देखने को मिली है। तभी तो मारुति सुजुकी का दबदबा बरकरार है। हाल के दिनों में जून के महीनों में सेल्स आंकड़ों में मारुति की छह कार टॉप 10 कारों की लिस्ट में मौजूद है। इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर कंपनी की तुलना में तीन गुना ब्रिकी दर्ज की है। मारुति सुज़ुकी कार कुल सेल की गई 1,30,770 यूनिट्स में सबसे ज़्यादा मारुति सुज़ुकी कार की संख्या 79,900 यूनिट्स रही है। जो टॉप -10 कारें में 60.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखती है। इसके अलावा, टॉप -10 कारें की ब्रिकी में साल -दर -साल के आधार पर 10.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। जून 2022 में बेची गई 1,18,520 यूनिट्स की तुलना में इस साल 12,250 यूनिट्स की अधिक हुई है। मारुति सुज़ुकी वैगनआर ने मारी बाजी जून के महीने भारत में सबसे अधिक बिकने वाली कार की लिस्ट में वैगनआर है। जो 17,481 यूनिट्स की ब्रिकी के साथ पहले नंबर पर आती है, जिसकी कुल कार की ब्रिकी में 13.37 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है। वहीं 15,955 यूनिट्स की सेल के साथ स्विफ्ट दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली कार है। हुंडई क्रेटा 14,447 यूनिट्स के साथ तीसरे स्थान पर रही है। इसके अलावा बलेनो ने 14,077 यूनिट्स के साथ चौथा, तो वहीं नेक्सन ने 13,827 यूनिट्स के साथ पांचवां स्थान हासिल किया है। क्रेटा ने इस साल 14,447 यूनिट्स की सेल की है क्रेटा ने इस साल 14,447 यूनिट्स की बिक्री की है, जो पिछले साल 13,790 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। वहीं ब्रांड की दूसरी कार वेन्यू है। जो इस साल 11,606 यूनिट्स की ब्रिकी के साथ छठे नंबर पर रही है। पिछले साल सेल की गई 0,321 यूनिट्स की तुलना में वेन्यू की बिक्री में 12.45 प्रतिशत की सलाना बढ़ोतरी देखी गई है।

