बाहर झमाझम बारिश और कार के अंदर सीलन, कहीं चूहों की फेवरेट न हो जाएं आपकी गाड़ी

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। मानसून अपने साथ बारिश तो लेकर आता ही इसके साथ ही कई परेशानियों को भी लेकर आता है। जिससे कार चलाने में आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मानसून के समय में कार के अंदर कई बार चूहे आ जाते हैं जिसका परिणाम ये होता है कि चूहे कार की वायरिंग काट जाते हैं या फिर अन्य दूसरे पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन बातों का रखें ख्याल अगर आपके भी कार में चूहों ने दस्तक दे दी है तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपकी कार में दोबारा से चूहे न दस्तक दे सके और आप आराम से अपनी कार चला सकें। चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। हर जगह जलभराव हो जाता है मानसून के दौरान बारिश होने के कारण हर जगह जलभराव हो जाता है। जिसके कारण चूहे जिंदा रहने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने को खोजने की कोशिश करते हैं। इसलिए चूहे कार के अंदर घुस जाते हैं । कार में न रखें खाने पीने की चीजें कार के अंदर भूल कर भी खाने पीने की चीजों को न रखें, इसके कारण आपकी कार में चूहे आते हैं। इसलिए कभी खाने पीने का समान भूलकर भी न कार के अंदर छोड़े। कार को अंधेरे में न करें पार्क चूहा अंधेरी जगहों पर अपना बिल बनाकर रहते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे का माहौल काफी अच्छा लगता है। मानसून के मौसम में उनके बिल में पानी भर जाता है जिसके कारण वो कार के अंदर घुस जाते हैं। इसलिए कार को अंधेरे में पार्क न करें। रेट रिपलेंट स्प्रे आपको ये स्प्रे ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप इसकी मदद से चूहों को अपने कार के अंदर आने से रोक सकते हैं। लेकिन आप ये स्प्रे बच्चों और बुजुर्गों से दूर रखना चहिए।

Edited By: Ayushi Chaturvedi