Electric Car की Range बढ़ाना है तो इन गलतियों से तुरंत करें तौबा, कौन से हैं वो काम जो गाड़ी की रेंज को कर रहे हैं खराब

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दुनिया सहित भारत में भी इलेक्ट्रिक कारों की काफी मांग रहती है। कई निर्माताओं की ओर से बेहतरीन फीचर्स और रेंज के साथ Electric Cars को ऑफर किया जाता है। लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण कई कारों की रेंज कम होने जैसी परेशानियां आने लगती हैं। किन कारणों से ऐसी परेशानी आपकी इलेक्‍ट्रिक कार के साथ भी आ सकती है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

फास्‍ट चार्जर का न करें उपयोग किसी भी कार की रेंज कम होने की समस्‍या काफी आम हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही होती है। अगर लंबे समय तक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए लगातार फास्‍ट चार्जर का उपयोग किया जाता है, तो यह लापरवाही लंबे समय में बैटरी को काफी ज्‍यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसा करने से कार चलाने पर बैटरी की क्षमता प्रभावित होती है और इसका नतीजा यह होता है कि बैटरी की रेंज कम होने लगती है।

तेज स्‍पीड से न चलाएं कार अगर Electric Car से बेहतर Range लेने की कोशिश करनी है तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि गाड़ी को हमेशा तय स्‍पीड में ही चलाना चाहिए। अगर कार को तेज स्‍पीड में चलाया जाता है तो इससे रेंज काफी तेजी से कम होने लगती है। लंबे समय तक ऐसे ही गाड़ी के उपयोग के कारण बैटरी को नुकसान भी होता है और बैटरी जल्‍दी ड्रेन होने लगती है। इसके साथ ही मोटर पर भी बुरा असर होता है और उसमें भी खराबी का खतरा बढ़ जाता है।

ज्‍यादा सामान के साथ न करें सफर अगर आप इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं और उससे बेहतर रेंज आपको मिलती है, तो कभी भी आपको क्षमता से ज्‍यादा सामान के साथ सफर नहीं करना चाहिए। कई बार लोग अपनी इलेक्ट्रिक कार में क्षमता से ज्‍यादा सामान रखते हैं या फिर कई बार क्षमता से ज्‍यादा यात्रियों के साथ भी सफर किया जाता है। जिससे रेंज कम होने लगती है।