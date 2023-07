दोस्त या रिश्तेदार को दी है कार और कट गया है चालान? ऐसे ऑनलाइन चेक करें पेंडिंग Challan

इस समय ट्रैफिक पुलिस काफी सख्त है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटा जा रहा है। अब तो जरा सी लापरवाही से भी चालान कट जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि अब सड़कों पर हाइटेक कैमरे लगे हुए होते हैं जो उल्लंघनकर्ताओं को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए इस खबर के माध्यम से आपको ऑनलाइन चालान चेक करने के बारे में बताएंगे।

How to check if you have a pending traffic challan

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी आपका कोई रिश्तेदार लेकर जाता है और वह ट्रैफिक रूल को तोड़ देता है ऐसे में आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके गाड़ी का चालान कटा है या नहीं। आप बेफिक्री से अपनी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जैसे ही चालान की नोटिस कोर्ट के तरफ से आता है तो आप हैरान हो जाते हैं। तब तक इतना समय हो जाता है कि आपको याद भी नहीं रहता है कि चालान कब और कैसे कटा था। इसलिए यदि आपको थोड़ा बहुत भी शक रहता है तो आपको कैसे ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे चेक कर सकते हैं उसके बारे में इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं और यहां यह भी बताएंगे कि चालान का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से कैसे किया जाता है। सरकारी वेबसाइट पर जाएं यह जांचने के लिए कि क्या आपके वाहन पर कोई चालान पेंडिंग तो नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले parivahan.gov.in पर लॉग इन करना होगा और 'चालान विवरण प्राप्त करें' पर क्लिक करना होगा। वाहन का पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर जैसे डिटेल भी उस समय अपने पास रखें, क्योंकि डिटेल भरते समय इसकी जरूरत पड़ेगी। सही जानकारी को भरें इसके बाद आपको आपकी डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें गाड़ी का आरसी नंबर, गाड़ी नंबर आदि शामिल है। सभी विवरण को तसल्ली पूर्वक भरें। उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा उसको भरने के बाद आपके मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप, जिसमें भी आपने ने लॉग इन किया है। उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। अब वहां आप चेक कर सकते है कि आपके गाड़ी पर कोई चालान तो नहीं है। अगर कोई चालान रहता है कि आपको वहां पता चल जाएगा कि कितने का चालान कटा है और कौन से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर और किस जगह पर काटा गया है। आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन अगर पेंडिंग चालान का तो उसका अमाउंट शो करने लगेगा और नीचे 'पे' का ऑप्शन आएगा, जहां क्लिक करके आप उसका भुगतान कर सकते हैं। भुगतान आप ऑनलाइन UPI या फिर सीधे अपने बैक के मोबाइक एप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। अगर जीरो चालान है तो आप एक राहत की सांस ले सकते हैं।

Edited By: Atul Yadav