सस्ती से लेकर महंगी कारों में आता है ये शानदार फीचर, जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। आज के समय में एक से बढ़कर एक दमदार कारें मौजूद है, जो आमतौर पर सभी कारों में आज के समय में मिल रहा है चाहे आपकी कार सस्ती हो या फिर महंगी। इसी फीचर में से एक हेडलाइट लेबलिंग फीचर है। ये सस्ती मैनुअल हेडलाइट लेबलिंग कार में मिलती है तो महंगी कारों में ऑटोमेटिक हेडलाइट लेबलिंग के फीचर के साथ आता है। आपको बता दें, सस्ती कारों में हेडलाइट लेबलिंग के लिए मैनुअल इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। इस कार में आपको चार लेवल - 0,1,2,3 होता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है लेकिन, क्या आप जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शायद अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं । चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। अगर कार में सिर्फ ड्राइवर बैठा है तो स्विच को जीरो पर रखें। अगर कार में ड्राइवर और साथ में फ्रंट ड्राइवर पैसेंजर बैठा है तब इसे जीरो पर हा रखें। हेडलाइट लेबलिंग स्विच को 2 पर कर सकते हैं इसके अलावा, कार के सभी सीटों पर पैसेंजर बैठे है और बूट में भी सामान भरा है तो हेडलाइट लेबलिंग स्विच को 2 पर कर सकते हैं। जबकि कार में सिर्फ ड्राइवर हो और बूट में सामान से भरा हुआ है तो स्विच को 3 पर सेट करना चहिए। हेडलाइट लेबलिंग की जाती है आपकी जानकारी के लिए बता दें, हेडलाइट थ्रो को एडजस्ट करने के लिए हेडलाइट लेबलिंग की जाती है। जब कार के अंदर पैसेंजर बैठा होता है तो बूट स्पेस समान रहता है और आगे से कार थोडी उठ जाती है। जिससे हेडलाइट का थ्रो बिगड़ जाता है। इसको एडजस्ट करके सही करने के लिए हेडलाइट लेबलिंग की जाती है।अधिकतर कार में हैलोजन लाइट का इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये हैं कि यह किफायती अधिक होती है और इसे इसे इस्तेमाल करना काफी आसान होता है। इन लाइट के अंदर हैलोजन और गैस कैप्सूल भरा होता है।

