फैमली के लिए बेस्ट हैं ये 7 सीटर कारें, Maruti से लेकर mahindra तक शामिल

क्या आप अपने लिए एक फैमिली कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए कारों की लिस्ट लेकर आए है। भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारो की सेल करने वाली कंपनी में से एक है।Maruti xl 6 में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक दमदार गाड़ियां मौजूद हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप अपने लिए एक फैमिली कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कारों में क्या कुछ खास है। इस लिस्ट में शामिल maruti से लेकर mahindra तक शामिल है। Maruti eeco भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है मारुति सुजुकी इंडिया की इस कार में 1.2-लीटर एनए पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे 5 स्पीड मैनुअल के साथ जोड़ा गया है। Maruti suzuki ertiga हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी आर्टिका है यह एक सेवन सीटर फैमिली कार है। इस कार में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। Mahindra Scorpio n भारतीय बाजार में महिंद्रा सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है ।महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दो इंजन ऑप्शन के साथ इस कार को पेश किया था। इसमें एक 2.0-लीटर पेट्रोल और एक 2.2-लीटर टर्बो डीजल मिलता है। ये एक 7 सीटर कार है। Mahindra bolero हमारी लिस्ट में महिंद्रा की एक और कार है। Bolero 1.5-लीटर टर्बोडीज़ल द्वारा संचालित है जिसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में ये कार 7 सीटर है। Mahindra xuv 700 इस लिस्ट में अगले नंबर पर महिंद्रा एक्सयूवी 700 है। ये कार एक 2.0-लीटर पेट्रोल और एक 2.2-लीटर टर्बो डीजल के साथ आती है । इसमें दो इंजन ऑप्शन मिलता है। Maruti xl 6 भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारो की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। इसमें 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi