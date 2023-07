एक दशक से अधिक समय से मारुति सीएनजी ऑप्शन भी पेश कर रही है और अब 2023 में मारुति की पूरी एरेना रेंज सीएनजी पावरट्रेन के साथ हो सकती है। बजट रेंज की बात करें तो हैचबैक सेगमेंट में ऑल्टो K10 S-Presso स्विफ्ट सेलेरियो और वैगन आर शामिल हैं।

भारतीय बाजार में वो ब्रैंड्स, जिनकी ईको-फ्रेंडली गाड़ियों की अधिक मांग

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। जब भी हम अपने लिए एक नई कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में देखते हैं उस हिसाब से अपने लिए एक नई कार खरीदते हैं। लेकिन आज के समय में लोग कार खरीदने जाते हैं तो ये देखते हैं कि कार का इंजन कितना दमदार है और इसमें कितने फीचर्स है। जबकि पेट्रोल और डीजल के चलने वाले वाहन को पहली प्राथमिकता मिलती है। ईवी सेगमेंट भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के समय में लोग ईवी को भी खरीदना अधिक पसंद करते हैं। यहां तक की सीएनजी मॉडल को भी अधिक पसंद किया जाता है। आज हम आपके लिए इंको फैडली कारों के बताने जा रहे हैं। मारुति सीएनजी ऑप्शन भी पेश कर रही है एक दशक से अधिक समय से, मारुति सीएनजी ऑप्शन भी पेश कर रही है और अब 2023 में , मारुति की पूरी एरेना रेंज सीएनजी पावरट्रेन के साथ हो सकती है। बजट रेंज की बात करें तो हैचबैक सेगमेंट में ऑल्टो K10, S-Presso, स्विफ्ट, सेलेरियो और वैगन आर शामिल हैं। मुकाबले में इसकी करीब टाटा और हुंडई की सीएनजी कारें हैं,वहीं हुंडई अपने दो मॉडलों को इस ऑप्शन के साथ आती है। टाटा और हुंडई की सीएनजी कारें हैं मुकाबले में इसके करीब टाटा और हुंडई की सीएनजी कारें हैं। जहां तीन टाटा सीएनजी कारें हैं, वहीं हुंडई अपने दो मॉडलों को इस ऑप्शन के साथ पेश करती है। हाइब्रिड को अभी भी कई गुना लाभों वाली एक प्रीमियम और थोड़ी महंगी तकनीक के लिए मानी जाती है। सबसे पहले है माइलेज। हाइब्रिड कारें एक पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बैटरी पैक का इस्तेमाल करती है जो मोटर चार्ज करती है। इसके परिणाम के रूप में हाइब्रिड का माइलेज अधिक होती है,जिससे चलने की लागत कम हो जाती है। दूसरा,हाइब्रिड कारों को ईवी की तरह चार्ज करने की जरुरत नहीं है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi