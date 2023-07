Disadvantages Of Black Color Car: काले रंग की कार खरीद रहे हैं तो जान लें इसके नुकसान, खाली न कर दे आपकी जेब

अगर आप अपने लिए एक नई कार खरीदने जा रहे हैं और वो भी ब्लैक कलर की तो आज हम आपको इस कलर के नुकसान बताने जा रहे हैं। चलिए इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी देते हैं।यहां पर विजिबिलिटी ये मतलब है कि आपकी कार दूसरों का कितनी विजिबिल है। ब्लैक कलर की कार खासकर रात में या कम रोशनी की स्थिति में कम विजिबिल होती है।

Disadvantages Of Black Color Car you need to know

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। जब भी कोई अपने लिए एक नईकार लेने जाता है तो सबसे पहले कार के लुक और कार को देखते हैं। अगर आप अपने लिए एक नई कार खरीदने जा रहे हैं और वो भी ब्लैक कलर की तो आज हम आपको इस कलर के नुकसान बताने जा रहे हैं। चलिए इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी देते हैं।आपको बता दें, मारुति भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। Maruti Suzuki Celerio एक किफायती कार है। इस कार की कीमत 6.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ आती है। इस कार का इंटीरियर काफी शानदार है। हीट ब्लैक कलर की कारें लाइट कलर की तुलना में गर्मी के अधिक हीट अब्जॉर्ब करती है। इसके कारण इन कारों का इंटीरियर अधिक गर्म होता है। खासतौर पर अगर कार को धूप में पार्क करते हैं तो यह समस्या और बढ़ जाती है। इसके कारण, कार को ठंडा करने के लिए आपको अधिक एयर कंडीशनिंग की जरुरत होती है। हीट होने के कारण आप कार में बैठ भी नहीं पाते हैं। गंदगी और स्क्रैच ब्लैक पेंट वाली कारों पर गंदगी, धूल और स्क्रैच आसानी से टिक जाती है और नजर आती है। इसका मतलब कि काली कार को साफ रखना कठिन होगा, इसके लिए कार को बार-बार धोने और साफ करने की जरूरत होगी। छोटे- छोटे स्क्रैच भी कार की बॉडी पर दिखाई देंगे,जो आपको अच्छी नहीं लगेंगे। जब भी आप स्क्रैच हटवाने में ज्यादा खर्च होगा। विजिबिलिटी यहां पर विजिबिलिटी ये मतलब है कि आपकी कार दूसरों का कितनी विजिबिल है। ब्लैक कलर की कार खासकर रात में या कम रोशनी की स्थिति में कम विजिबिल होती है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi