बेहतरीन माइलेज और किफायती कीमत के लिए जानी जाती हैं ये 5 बाइक्स, 100cc सेगमेंट में बादशाहत कायम!

पेट्रोल के बढ़ती कीमतों ने सबकी हालत खराब कर रखी है। ऐसे में गाड़ी के माइलेज की चिंता लाजमी है। खासकर उन लोगों के लिए माइलेज की ज्यादा जरूरी है जिनकी कमाई कम है और खर्च ज्यादा है। अगर आप शानदार माइलेज वाली खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। आज हम यहां भारतीय बाजार में उपलब्ध 5 शानदार माइलेज बाइक्स की बात करेंगे।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में सबसे सस्ती और सबसे अधिक जो मोटरसाइकिलें होती हैं, वो हैं 100 सीसी सेगमेंट में आने वाली बाइक्स। ऐसे में अगर आप भी ऐसी किसी मोटरसाइकिल की तलाश कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर है। इस खबर के माध्यम से आपको 100 सीसी सेगमेंट में आने वाली बेस्ट बाइक्स के बार में बताने जा रहे हैं। Bajaj CT 100 बजाज सीटी 100 भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक के रूप में इस सूची में पहला स्थान हासिल करती है। यह मोटरसाइकिल 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसके अलावा, यह हाइड्रोलिक और टेलिस्कोपिक फ्रंट और स्प्रिंग इन स्प्रिंग रियर सस्पेंशन के साथ आती है। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, एयर कूल्ड 102 सीसी का इंजन मिलता है। इसकी ईंधन क्षमता 10.5 लीटर है। Hero HF 100 हीरो एचएफ 100 वर्तमान में भारतीय बाजार में बिक्री पर सबसे किफायती मोटरसाइकिल है। एचएफ 100 में 97.2 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलता है जो 7.9 बीएचपी और 8.05 एनएम टॉर्क पैदा करता है। इसको 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। Hero HF Deluxe हीरो एचएफ डीलक्स में 97.2 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है, जो 7.9 बीएचपी की पावर और 8.05 एनएम की पीक टॉर्क जेनरेट करती है। यह 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। Honda Shine 100 नई होंडा शाइन 100 में 98.8cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है, जो 7.2 bhp की पीवर और 8.05 Nm की पीक टॉर्क जेनरेट करती है। इंजन 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है Bajaj Platina बजाज प्लैटिना को 102cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 7.7 bhp और 8.30 Nm की पीक टॉर्क पैदा करती है। यह 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।

