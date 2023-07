कार के सबसे नाजुक हिस्से का रखें ऐसे ख्याल , वरना उठाना पड़ सकता है हजारों का खर्च

कार चलाते समय दूसरे वाहन से उचित दूरी बनाकर चलें। इसमें विंडशील्ड और गाड़ी के अन्य मिरर को खराबी से बचाया जा सकता है। कई बार टायर से पत्थर का टुकड़ा कार की विंडस्क्रीन पर जाकर लग जाता है। गर्मी में कार का एसी का इस्तेमाल करना काफी आम हो गया है। लोग अपनी कार के अंदर बैठते हैं और उसे ठंडा करने के लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं।

Car windshield care tips see all details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। हर कोई अपनी कार को साफ -सुथरा रखने की कोशिश करता है और उसे बेहतर बनाने के लिए कई एक्सेसरीज भी लगाता है। लेकिन कई बार वाहन निर्माता कंपनी छोटी -छोटी गलतियों के कारण बड़े परेशानी को न्योता दे देते हैं। जिसके कारण आपको मोटा खर्चा उठाना पड़ सकता है। इसी बड़ी गलती में से एक विंडशील्ड में क्रैक आना है। लेकिन आप कई बातों का ख्याल रखकर अपनी कार को सुरक्षित कर सकते हैं। कार का नाजुक हिस्सा कार की मेंटेनेंस रखना काफी मुश्किल होता है। आपको बहुत ध्यान रखना चहिए। कार में विंडशील्ड सबसे अहम हिस्सा में से एक होता है। इसलिए इसको साफ रखना आपकी पहली प्राथमिकता होती है।कार में विंडशील्ड सबसे नाजुक पार्ट होता है। दरअसल कार में शीशे से बनी चीजें नाजुक होती है। अगर आप इनकी देखभाल में लापरवाही करते हैं तो ये टूट भी सकते हैं उचित दूरी है जरूरी कार चलाते समय दूसरे वाहन से उचित दूरी बनाकर चलें। इसमें विंडशील्ड और गाड़ी के अन्य मिरर को खराबी से बचाया जा सकता है। कई बार टायर से पत्थर का टुकड़ा कार की विंडस्क्रीन पर जाकर लग जाता है। जिसके कारण दरार आ जाती है। एसी का करें इस्तेमाल गर्मी में कार का एसी का इस्तेमाल करना काफी आम हो गया है। लोग अपनी कार के अंदर बैठते हैं और उसे ठंडा करने के लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार इससे कार के विंडशील्ड पर क्रैक आ जाने का खतरा बना रहता है। पेड़ के नीचे पार्किंग कभी भी पार्किंग जगह देखकर करना चहिए। इसलिए कार को पेड़ के नीचे पार्क नहीं करना चहिए। तेज हवा या बारिश के मौसम में अक्सर पेड़ के टूटने का खतरा रहता है। अगर ये पेड आपकी कार पर गिरा तो आपकी विंडस्क्रीन समेत कई पार्ट्स को नुकसान हो सकता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi