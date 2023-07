20 लाख रुपये से कम की कीमत में आती है ये SUVs , Hyundai Alcazar से लेकर MG Astor तक शामिल

आपका बजट 20 लाख रुपये का है तो आज हम आपके लिए एसयूवी की लिस्ट लेकर आए हैं। एमजी हेक्टर की कीमत 15 लाख रुपये है जबकि तीन -रो वाली की कीमत 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। एसयूवी समान 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (143 पीएस) और 2.0-लीटर डीजल (170 पीएस) इंजन ऑप्शन के साथ आती है।2023 किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट की कीमत 10.90 लाख रुपये है।

suv car under 20 lakh see all details here

