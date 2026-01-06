Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Car Tips: ठंड में कार स्टार्ट करने के तुरंत बाद क्यों नहीं चलानी चाहिए, बस एक मिनट का इंतजार बचा सकता है आपके हजारों रुपये

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:00 AM (IST)

    उत्‍तर भारत में सर्दियों में अधिकतर लोग ठंड से बचने के लिए दो पहिया वाहनों की जगह कार का उपयोग करते हैं। लेकिन कार स्टार्ट करने के तुरंत बाद चलाने से ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग स्‍कूटर या मोटरसाइकिल की जगह कार का उपयोग करते हैं। ऐसे में लापरवाही की जाए तो फिर कार को लंबे समय में काफी ज्‍यादा नुकसान हो जाता है। जिसे ठीक करवाने में ज्‍यादा समय और पैसे दोनों खराब होते हैं। सर्दियों में कार स्‍टार्ट करने के बाद तुरंत चलाने से क्‍या नुकसान हो सकते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    इंजन को होता है नुकसान

    किसी भी कार में सर्दियों में जब कार को स्‍टार्ट करने के तुरंत बाद चलाया जाता है तो इससे सबसे ज्‍यादा नुकसान इंजन को होता है। इंजन में कई तरह के पार्ट होते हैं, जिनको लंबे समय तक चलाने के लिए इंजन ऑयल और सही तापमान की जरूरत होती है। ऐसा न होने पर इंजन को नुकसान पहुंचता है।

    तापमान होता है कम

    सर्दियों के समय जब कार को स्‍टार्ट किया जाता है तब इंजन का तापमान काफी कम होता है। कार स्‍टार्ट करने के भी कुछ समय तक तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसे में कार चलाई जाती है तो फिर इंजन को नुकसान पहुंचता है।

    इंजन ऑयल भी होता है ठंडा

    इंजन का तापमान कम होने के साथ ही इंजन ऑयल का तापमान भी सर्दियों के समय कम हो जाता है। जब कार को स्‍टार्ट किया जाता है तो इंजन ऑयल को भी सही तापमान तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। इसके पहले ही कार को चलाया जाता है तो फिर इंजन को नुकसान पहुंचता है।

    इंजन के पार्ट होते हैं खराब

    कार के इंजन में कई तरह के पार्ट का उपयोग किया जाता है। इन पार्ट तक जब सही मात्रा और तापमान में इंजन ऑयल पहुंचता है तभी इंजन की उम्र बढ़ती है। लेकिन सर्दियों में कार स्‍टार्ट करने के तुरंत बाद चलाने के कारण इंजन के पार्ट तक सही मात्रा और तापमान में इंजन ऑयल नहीं पहुंच पाता और पार्ट एक दूसरे के साथ ही टकराने के कारण जल्‍दी खराब होते हैं।

    करें यह काम

    सर्दियों के समय अगर कार के इंजन की उम्र को बढ़ाना है तो सबसे बेहतर उपाय इंजन को स्‍टार्ट करने के बाद कुछ देर के लिए कार को नहीं चलाना चाहिए। जानकारों के मुताबिक करीब एक मिनट तक ऐसा करने से इंजन तक ऑयल सही मात्रा में जाने लगता है और तापमान भी ठीक हो जाता है।