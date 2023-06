कार में सबसे अलग भूमिका निभाने वाला सस्पेंशन खराब होने से पहले देता है कई संकेत इसे न करें नजरअंदाज

कार में सस्पेंशन के खराब होने का साफ असर उसकी ब्रेकिंग पर पड़ता है। ऐसे में अगर आपको कभी अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए तो आप किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। अगर कार के चारों टायरों में से किसी एक टायर का शेप बिगड जाता है तो ये भी एक सस्पेंशन सिस्टम के खराब होने का लक्षण है। (जागरण फोटो)

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। कार का पूरा वजन सस्पेंशन सिस्टम ही झेलता है। जिसमें शॉक एब्जॉर्बर और स्ट्रट्स दिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसपर अधिक ध्यान नहीं देते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। जिसके बाद लोगों के बीच रास्ते में कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। सस्पेंशन सिस्टम कार में सस्पेंशन सिस्टम पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना इंजन , ब्रेक और गियर बॉक्स की देखभाल, अगर ये नहीं रहेगा तो आपको कार को हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। चलिए आपको इसके कुछ लक्षण के बारे में बताते हैं जिससे आप पहले ही सतर्क हो जाएंगे. कार में झटके लगना अगर आपको कार चलाते समय आने वाले गड्ढों और उबड़ खाबड़ रास्तों पर केबिन तक उसके झटके बार-बार महसूस हो रहे हैं तो आप खुद समझ जाएं कि आपके कार के सस्पेंशन को रिपेयरिंग की जरूरत है। मोड़ पर कार में खिंचाव सा महसूस होना अगर आप कार को घुमाते समय ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी कार में एक खिंचाव सा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके कार के सस्पेंशन में कुछ खराबी है। ऐसे समय में आप तुरंत मैकेनिक के पास जाएं और अपनी कार की जांच करवाए। ताकि आपको बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस बिगड़ना कार में सस्पेंशन के खराब होने का साफ असर उसकी ब्रेकिंग पर पड़ता है। ऐसे में अगर आपको कभी अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए तो आप किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसके खराब होने पर जब आप ब्रेक लगाते हैं तो कार की बॉडी थोड़ा आगे की तरफ चली जाती है। इसी को ‘Nose-Diving’भी कहा जाता है। टायर के शेप बदलाव अगर कार के चारों टायरों में से किसी एक टायर का शेप बिगड जाता है तो ये भी एक सस्पेंशन सिस्टम के खराब होने का लक्षण है। इस समय आपके सस्पेंशन में दिए गए शॉक एब्जॉर्बर या स्ट्रट्स खराब हो गया है तो उसे तुरंत ही बदलवा लेना आपके लिए एक समझदारी कदम होगा।

