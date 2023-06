सर्विसिंग के बाद रखें इन बातों का ध्यान ,नहीं होंगे ठगी के शिकार

आपकी कार में बहुत सारे पुर्जे होते हैं जिसे चलाने के लिए कई तरह की गैस और फ्लूइड की जरुरत होती है। इसमें आपके ब्रेक फ्लूइड पावर स्टीयरिंग फ्लूइड और ट्रांसमिशन फ्लूइड जैसे नाम आते हैं।किसी भी वाहन में इंजन सबसे अहम रोल निभाता है और उसे चलाने के लिए उसमें तेल की जरूरत पड़ती है। इंजन ऑयल को अपने आवश्यकता के अनुसार टॉप अप या रिप्लेस कराया जाता है।

check these things by yourself before getting car service

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। अपनी कार को खराब होने से बचाने के लिए आपको सर्विसिंग करवाना जरुरी होता है। उसके लिए आप एक भरोसेमंद सर्विस सेंटर पर जाते हैं, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या आपने कभी सोचा है इतने के बावजूद कहीं मैकेनिक आपसे ठगी न कर दें । ऐसे में आपको पहले ये पता होना जरुरी हो जाता है कि कार की सर्विसिंग के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चहिए। बिल की जांच करें जब भी आप किसी मैकेनिक के पास अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुओं का चार्ज देते हैं, जिसके बाद से एक बिल तैयार होता है। जितने का बिल होता है उतनी राशि का भुगतान करना होता है। आप बिल लेते वक्त इस बात की जानकारी जरुर लें कि किसी अधिक चीझ को तो बिल में नहीं जोड़ दिया गया है। इंजन ऑयल किसी भी वाहन में इंजन सबसे अहम रोल निभाता है और उसे चलाने के लिए उसमें तेल की जरूरत पड़ती है। इंजन ऑयल को अपने आवश्यकता के अनुसार टॉप अप या रिप्लेस कराया जाता है। इसलिए सर्विसिंग के बाद तेल की जांच करें कि कहीं आपके वाहन में पुराना इंजन ऑयल को नहीं डाल दिया गया है। फ्लूइड आपकी कार में बहुत सारे पुर्जे होते हैं जिसे चलाने के लिए कई तरह की गैस और फ्लूइड की जरुरत होती है। इसमें आपके ब्रेक फ्लूइड, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड और ट्रांसमिशन फ्लूइड जैसे नाम आते हैं। आप सर्विसिंग के बाद से इसकी जांच खुद से कर सकते हैं। एयर फिल्टर एयर फिल्टर इंजन के लिए काफी योगदान देता है। इसे हर कुछ हजार किलोमीटर पर बदला जाना चाहिए। कोशिश करें कि सर्विसिंग के दौरान एयर फिल्टर को साफ किया जाना चाहिए और इसे बदला गया है कि नहीं इसको आप खुद से जांच सकते हैं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi