कितनी भी महंगी क्यों न हो कार, इन दो फीचर्स के बिना है बेकार, खरीदने से पहले जरूर चेक करें ये खूबियां

No matter how expensive the car is, without these two features it is useless,

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। जब भी लोग अपने लिए एक नई कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। पहले के समय में लोग अपने लिए एक नई कार लेने जाते हैं थे तो कार के फीचर्स , इंटीरियर और पेंट का देखते थे। लेकिन अब के समय में लोग सेफ्टी का अधिक ख्याल रखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये आया है कि कार खरीदने वाले लोग सबसे पहले सेफ्टी रेटिंग और एयरबैग्स के बारे में जानते हैं। 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग और एयरबैग आपको बता दें, ग्राहकों के बीच निजी कार खरीदते समय शीर्ष प्राथमिकताओं को जानने के लिए किए एक सर्वे किया गया है, इसमें ये पता लगा है कि कार ग्राहक की पहली प्राथमिकता सेफ्टी है। सर्वे में पता चलता है कि 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग और एयरबैग की संख्या ग्राहकों के कार खरीदने के फैसले को अधिक प्रभावित करते हैं। सेफ्टी को लेकर इतने सक्रिय क्यों है ? दरअसल, देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है,जिसका कारण चार पहिया और दो पहिया वाहन है। इसको लेकर सरकार भी काफी सतर्क हो रही है और कड़े नियमों को भी निकाल रही है। वाहन निर्माता कंपनियों पर भी सेफ्टी वाली गाड़ियों को लाने का प्रेशर है, वहीं दूसरी ओर अब लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सेफ्टी फीचर्स से लैस कारों को ही सेलेक्ट करते हैं। गाड़ी का सेफ्टी टेस्ट कैसे होता है? इस टेस्ट के लिए कार में सवारी के तौर पर इंसानी ढांचे वाली डमी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद कार की टक्कर एक हार्ड ऑब्जेक्ट से कराई जाती है। कार की बैक सीट पर बच्चे की डमी होती है। ये चाइल्ड सेफ्टी सीट पर फिक्स की जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि क्रैश टेस्ट के बाद कार के एयरबैग ने काम किया कि नहीं ? डमी कितनी डैमेज हुई है ? कार के सेफ्टी फीचर ने कितना काम किया ? इन सब के आधार पर कार को रेटिंग दी जाती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi