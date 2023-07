Car Mileage Tips : इन टिप्स को अपनाकर बढ़ाएं अपने कार की माइलेज, जेब पर पड़ेगा असर

अगर आप चाहते हैं आपकी कार माइलेज बढ़िया दे तो इसलिए स्मार्ट ड्राइविंग करें। अगर आप बार-बार ब्रेक लगाते हैं तो इसके कारण आपके का के माइलेज पर असर पड़ता है।किसी भी चीज को लंबा चलाने के लिए सर्विसिंग की जरूरत होती है इसलिए कार की सर्विसिंग समय पर कराएं इसके कारण आपकी कार माइलेज भी बढ़िया देगी।घर से निकलने से पहले ही एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक करें।

how to improve car Mileage see tips here

Your browser does not support the audio element.