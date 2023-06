इन आसान से तरीकों से चमक उठेगा कार का एक्सटीरियर, घर बैठे फॉलो करें ये स्टेप

एक कार के एक्सटीरियर का डिजाइन सबसे अधिक नुकसान उसपर होने वाली गंदगी से होता है। अपनी कार को हर 6 महीने पर एक बार पॉलिश करवा लेना चाहिए। इससे आपकी कार नई कार जैसी दिखाई देती है। कार को धोने के लिए घरेलू चीजों के इस्तेमाल करने से बचना चाहिएक्योंकि ये कार के लिए सही नहीं होती है। ये उसके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है।

how to keep your car exterior in good condition

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। हर कोई चाहता है कि उसकी कार नई और चमकती हुई हमेशा दिखाई देती रहें, लेकिन उसके एक्सटीरियर डिजाइन को मेंटेन रखने में कई बार लोग पीछे रह जाते हैं। क्योंकि उन्हें कुछ आसान तरीके नहीं मालूम होते हैं। जिसकी मदद से वो उसकी देखभाल बेहतर तरीके से कर सके। चलिए आपको इससे जुड़ी डिटेल्स देते हैं। अपनी कार को बार-बार धोएं एक कार के एक्सटीरियर का डिजाइन सबसे अधिक नुकसान उसपर होने वाली गंदगी से होता है। कार पर लंबे समय तक गंदगी के जमा रहने से उसके कलर पर भी असर पड़ने लगता है, कार धीरे -धीरे खराब दिखने लगती है। इसे आप या तो घर पर ही खुद से धुल सकते हैं या फिर धुलवा सकते हैं। कार के लिए सफाई किट का करें इस्तेमाल कार को धोने के लिए घरेलू चीजों के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए,क्योंकि ये कार के लिए सही नहीं होती है। ये उसके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा उसके लिए एक स्पेशल क्लीनर का इस्तेमाल करना चहिए। क्योंकि कार के पेंट को नुकसान पहुच सकता है। कार को समय पर पॉलिश करवाए अपनी कार को हर 6 महीने पर एक बार पॉलिश करवा लेना चाहिए। इससे आपकी कार नई कार जैसी दिखाई देती है। कार को पॉलिश करवाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना काफी जरूरी है कि आप जिस पॉलिश का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए कितना सुरक्षित है और आप किस मैकेनिक से इसे करवा रहे हैं। कार को कवर से ढक कर रखें जब भी आप अपनी कार को कहीं पार्क कर रहे हैं तो उसे कवर ही करके रखें। ताकि कार के ऊपर धूप न पडे़ं। धूप पड़ेगी तो कार का पेंट भी खराब हो सकता है। कार को कवर करने से ये सुरक्षित भी रहती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi