नजर हटी दुर्घटना घटी ! कार चलाते समय न करें ये गलतियां, बन सकती हैं दुर्घटना की वजह

Do not make these mistakes while driving

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। रोड़ पर वाहन चलाना एक जिम्मेदारी काम होता है। अगर आप बढ़िया से कार नहीं चलाएंगे तो आपके साथ आस -पास के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने ये तो सुना ही होगा की नजर हटी तो दुर्घटना घटी ऐसा ही कुछ सड़क पर वाहन चलाते समय होता है। अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घट सकती है। इसलिए लोगों के लिए ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं और साइन बोर्ड लगाया गया है। बार -बार अनजाने में भी दोहरा देते हैं कार चलाते समय कई गलती ऐसी होती है जिसे हम बार -बार अनजाने में भी दोहरा देते हैं और हमे पता भी नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। ये छोटी गलती दुर्घटना का बड़ा कारण बन सकती है। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। कार को चलाते समय मिरर को सेट करना कई बार लोग कार को चलाते समय रियर व्यू मिरर को सेट करने लगते हैं। जो कि सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। कार चलाते हुए कभी भी रियर व्यू मिरर सेट नहीं करना चहिए। ऐसा करने से आपका ध्यान सड़क के सामने नहीं बल्कि पीछे चला जाता है। जिसके कारण दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए कार चलाने से पहले ही मिरर को सेट कर लेना चहिए। इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना कई बार सड़क दुर्घटना इंफोटेनमेंट सिस्टम के इस्तेमाल से होती है। इस कारण आपका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और दुर्घटना की संभावना अधिक बढ़ जाती है। कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम वैसे तो बड़ा काम का फीचर है लेकिन कई बार ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। रियर विंडस्क्रीन को ब्लॉक करना आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो पीछे की विंडस्क्रीन के सामने सामान रख देते हैं जिसके कारण पीछे का व्यू ब्लॉक हो जाता है। ऐसा करने से ड्राइवर को पीछे से आने वाली गाड़ियों का पता नहीं चलता है। इसके कारण सड़क पर एक्सीडेंट होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसलिए जब भी कार लेकर बाहर जाएं तो एक बार विंडस्क्रीन को अच्छे से देख लेना चहिए।

Edited By: Ayushi Chaturvedi