कार से निकलता है काला, सफेद, नीले रंग का धुआं तो तुरंत हो जाएं सावधान, बाद में हो सकता है हजारों का नुकसान

आप जब भी रोड़ पर जाते होंगे तो आपने ये जरुर देखा होगा कि कुछ कार से काले सफेदनीला धुआं निकलता है। कार से नीले कलर का अगर धुआं निकलता है तो इस कारण आपके कार के इंजन का तेल जल जाता है इसके कारण नीले कलर का धुआं निकलता है।चलिए आपको बताते हैं इन धुओं के निकलने का कारण।

If black, white, blue smoke comes out of the car, then be careful immediately,

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक कार मौजूद है और कारों की ड़िमांड भी काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। आप जब भी रोड़ पर जाते होंगे तो आपने ये जरुर देखा होगा कि कुछ कार से काले, सफेद,नीला धुआं निकलता है। जिसके कारण प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं इन धुओं के निकलने का कारण। कार में क्यों आता है काला धुआं कई बार आपने देखा होगा कि कार से काला और सफेद, नीला धुआ निकलता है और ये समस्या कब आपके लिए छोटी से बड़ी बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। इसके कारण आपको अधिक खर्च भी करना पड़ता है। अगर आपकी कार से भी काला धुआं निकलता है तो आप सावधान हो जाएं और तुरंत कार को मेकैनिक के पास लेकर जाएं। ये परेशानी अक्सर डीजल वाली कार में आती है। कार से काला धुआं तभी आता है जब सिलेंडर में हवा और ईंधन के अनुपात में गड़बड़ी होती है। आमतौर पर ऐसी परेशानी पुरानी कार में आती है। कार पुरानी होने के कारण या फिर अधिक वजन के साथ सफर करते हैं तो कार से काला धुआं निकलता है। इससे बचने के लिए आपको समय से इंजन ऑयल बदलते रहना चहिए। सफेद धुआं अगर आपकी कार से सफेद धुआं निकल रहा है तो इस तरह का रंग ऑयल के खत्म होने, इंजन ऑयल के जल जाने, फ्यूल इंजेक्शन या इमेनशन सिस्टम में खराबी, फटा हुआ ब्लॉक जैसे कई कारणों की वजह से ही होता है। आपको बता दें, एग्जॉस्ट से निकलने वाला सफेद धुआं काले के समान ही है। जो आपकी कार के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसके कारण आपको हजारों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिलेंडर हेड के टूटने के कारण भीव कारों से सफेद धुआं निकल सकता है। नीले रंग का धुआं कार से नीले कलर का अगर धुआं निकलता है तो इस कारण आपके कार के इंजन का तेल जल जाता है इसके कारण नीले कलर का धुआं निकलता है। या फिर जब पिस्टमन के छल्ले या वाल्व सीव या कोई इंजन में दूसरी खराबी आ जाती है या टूट जाता है तो इसलिए नीले रंग का धुआं निकलता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi