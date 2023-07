ड्राइविंग के दौरान अचानक शुरू हो गई बारिश? तो कार की इन 5 सेटिंग्स को करें सेट, ड्राइविंग हो जाएगी आसान

ऐसे में आज हम आपको कुछ जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप आराम से अपनी कार को चला सकते हैं।बारिश के समय में कार की हैजार्ड लाइट्स को ऑन करें। ऐसे करने पर लोग आपको आसानी से देख सकेंगे और कोई आपसे टकराने से भी बचेगा।जब भी तेज बारिश हो तो कार की पार्किंग लाइट्स को ऑन कर लें।

how to drive car in heavy rains tips for driving during monsoon

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। मानसून का महीना चालू हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि घर से निकलते ही 5 मिनट बाद अचानक कार ड्राइव करते -करते बारिश तेज से शुरु हो जाती है और आप कार के साथ सड़क पर फस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कार चलाते समय विजिबिलिटी ,कम हो जाती है और खतरनाक भी हो जाती है। सड़क पर बारिश के पड़ते पानी के कारण देखना मुश्किल हो जाता है। ये आपके लिए तो खतरनाक होती ही है इसके साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। कम विजिबिलिटी में भी अपनी कार को आसानी से चला सकते हैं ऐसे में आज हम आपको कुछ जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप आराम से अपनी कार को चला सकते हैं। इसके साथ ही कार में कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनका इस्तेमाल कर के आप कम विजिबिलिटी में भी अपनी कार को आसानी से चला सकते हैं और खतरे से भी बच सकते हैं। चलिए आपको इससे जुड़ी टिप्स के बारे में बताते हैं। हैजार्ड लाइट्स बारिश के समय में कार की हैजार्ड लाइट्स को ऑन करें। ऐसे करने पर लोग आपको आसानी से देख सकेंगे और कोई आपसे टकराने से भी बचेगा। इसलिए आपको बात का खास ख्याल रखना चहिए। पार्किंग लाइट्स जब भी तेज बारिश हो तो कार की पार्किंग लाइट्स को ऑन कर लें, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पडे। बारिश अधिक होने के कारण लो बीम पर हेड लाइट्स ऑन करें। इसके कारण विजिबिलिटी बढ़ेगी और आप सड़क को आसानी से देख सकेंगे। एसी की सेटिंग एसी के ब्लो को विंडशील्ड पर रखें और 3 से 4 की स्पीड पर चलाएं। इससे कार की विंडशील्ड पर धुंध नहीं आएगी और आप आसानी से सड़क के साथ सामने के ट्रैफिक को देख सकेंगे। डिफॉगर बारिश के समय में डिफॉगर का इस्तेमाल करें। इससे पीछे की विंडशील्ड पर धुंध नहीं आएगी और आप आसानी से कार को चला सकेंगे। इसके कारण आपको कार के पीछे का ट्रैफिक भी साफ दिखाई देगा। वाइपर स्पीड तेज बारिश में वाइपर की स्पीड को फुल करके रखें। ऐसा करने से बारिश का विंडशील्ड पर पड़ता हुआ पानी तेजी से हटेगा। इसकी स्पीड को बारिश की तेजी के हिसाब से ही रखें।

Edited By: Ayushi Chaturvedi