कार को बेचने से पहले रखें इन बातों का ख्याल, वरना बना बनाया काम जाएगा बिगड़ ! कैंसिल हो जाएगी डील

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। क्या आप अपनी पुरानी कार को सेल करके अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी पुरानी कार को अच्छी कीमत पर बेचना चाहते हैं ? अगर हां तो ये खबर आपके काम की है। अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो जो आपकी कार खरीद रहा है वो आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। कार का सर्विस रिकॉर्ड जब भी आप अपनी पुरानी कार को बेचने की प्लानिंग करें तो सबसे पहले जो आपकी कार को खरीद रहा है उसको आप कार की सर्विसिंग रिकॉर्ड जरुर शेयर करें। इससे कार खरीदने वाले के मन में भरोसा और बढ़ेगा। इससे आप ये दिखा सकते हैं कि कार को समय से मेंटेन किया गया है और सर्विसिंग करवाई गई है। ऐसे में आप अपनी कार के लिए अच्छी कीमत मांग सकते हैं। एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लें जब भी आप अपनी कार को सेल करने जाएं तो जो आपकी कार को खरीद रहा है उसे टेस्ट ड्राइव जरुर करने को कहें,ऐसे में वो आपकी कार को खुद से चला कर देख सकता है और ये भी देख लेगा कि कार आपकी कैसी चल रही है उसमें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। कार का लुक जब भी कोई पुरानी कार खरीदना है तो सबसे पहले कार का लुक ही देखता है। अगर कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर में किसी भी तरह की दिक्कत नजर आती है तो जो कार लेने आता है वो कार नहीं लेता है और आपकी कार को लेने से इनकार कर देता है। इसलिए कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर का खास ख्याल रखें। कार का पेपर वर्क कभी भी आप कार को सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कार के पेपर को संभाल कर रखें और जब तक पेपर वर्क पूरा न हो जाएं अपनी कार को न बेचे और जो आपकी पहली कार को खरीदने उसे भी कार के सभी कागज चाहिए होंगे वरना वो आपकी कार को खरीदने से मना कर देगा।

Edited By: Ayushi Chaturvedi