कार का एयरबैग सही से काम कर रहा है कि नहीं इन आसान टिप्स को अपनाकर मिनटों में देखें

Check whether the car's airbag is working properly or not in minutes

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। कार में सेफ्टी के सबसे जरूरी हिस्से में से एक एयरबैग है। सेफ्टी को देखते हुए हर कार में अब 6 एयरबैग अनिर्वाय हो गया है। Airbag एक सेफ्टी डिवाइस है। एयरबैग किसी भी दुर्घटना के स्थिति में सिर, गर्दन या छाती को कार के अंदर टकराने से बचाने के लिए होता है। आपको बता दें, एयरबैग सेंसर द्वारा सक्रिय होता है। जो 20 से 40 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की गति पर कार में किसी बाहरी वस्तु के प्रभाव का पता लगा लेता है। सेकंड में पता करें अगर कार के एयरबैग काम कर रहा है या नहीं, आप सिर्फ सेकंड में पता कर सकते हैं। समय -समय पर इसे चेक करते रहना चहिए। कार में सेफ्टी के लिए एयरबैग सबसे जरूरी हिस्सा में से एक है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं कि आप कैसे मिनटों में पता कर सकते हैं। एयरबैग काम कर रहा या नहीं, ऐसे पता लगाएं आपकी कार में एयरबैग काम कर रहा है कि नहीं इसका पता करने के लिए आप वर्किंग कंडीशन के बारे में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से पता कर सकते है। जब भी आप कार स्टार्ट करते हैं तो कार का कंप्यूटर एयरबैग को चेक करता है। कार स्टार्ट करते समय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें। यहां एयरबैग या SRS के साथ एक ह्यूमन लोगों में लाइट ऑन हो जाती है। कार में कम्प्यूटर द्वारा एयरबैग की जांच ,करने और उसे ठीक से काम करते पाए जाने पर यह बंद हो जाएगी। अगर लाइट बंद नहीं होती है तो कार चलाते समय भी चलती रहती है, इसका मतलब है कि कार के एयरबैग सिस्टम में कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसा है तो कार को तुरंत सर्विस सेंटर लेकर जाएं और उसे तुरंत ठीक कराएं। क्योंकि इसे आप खुद से ठीक नहीं कर सकते हैं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi