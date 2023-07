बड़ी दुर्घटना का कारण न बन जाए कार का ब्रेक पैड, गाड़ी खुद करती है इशारा, भूलकर भी हल्के में न लें इन बातों को

Brake Pad अगर आपने ध्यान दिया होगा आपके वाहन को पूरी तरह से रुकने में अधिक समय लगता है या आपको ब्रेक पेडल पर सामान्य से अधिक दबाव डालने की जरूरत होती है तो यह ब्रेक पैड के खराब होने का संकेत हो सकता है। इसलिए आप जब भी कार चलाते हैं तो ब्रेक का अधिक ध्यान रखें। (जागरण फाइल फोटो)

बड़ी दुर्घटना का कारण न बन जाए कार का ब्रेक पैड, गाड़ी खुद करती है इशारा

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। किसी भी वाहन में ब्रेक पैड को कब बदलना है, यह जानना सुरक्षा और ब्रेकिंग के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा, यह आपको कई बार दुर्घटना होने से भी बचाता है। क्या आपको पता हैं कार में ब्रेक पैड को कब बदलना चाहिए ये पहले से ही आपको संकेत देता है। आवाज आना अगर आपको ब्रेक लगाते समय तेज से आवाज सुनाई देती है तो ये समझ जाइए कि ब्रेक पैड खराब हो गया है। ब्रेक पैड अक्सर घिसाव के साथ आता है जिसे समय-समय पर बदलने की जरुरत होती है। ब्रेक लगाने की स्पीड धीमी होनी चाहिए अगर आपने ध्यान दिया होगा आपके वाहन को पूरी तरह से रुकने में अधिक समय लगता है या आपको ब्रेक पेडल पर सामान्य से अधिक दबाव डालने की जरूरत होती है, तो यह ब्रेक पैड के खराब होने का संकेत हो सकता है। इसलिए आप जब भी कार चलाते हैं तो ब्रेक का अधिक ध्यान रखें। वाइब्रेशन अगर ब्रेक लगाते समय आपको ब्रेक पेडल में वाइब्रेशन महसूस होता है, यह संकेत हो सकता है कि ब्रेक पैड असमान रूप से घिसे हुए हैं। ऐसा तब होता है जब ब्रेक पैड घिसने और खराब होने के अंत के करीब हो तभी ये ऐसा करता है। आराम से ब्रेक मारे जब भी आप अपनी कार को चलाए, तो ब्रेक का खास ख्याल रखें। अगर आप अचानक ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक पैड पर खास असर पड़ता है। इसी लिए ब्रेक को आराम से आराम से मारना चाहिए औप धीरे-धीरे स्पीड पर ब्रेक लगाना शुरु करना चहिए। अगर आप ब्रेक तेजी से मारते हैं तो टायर भी जल्दी घिसने लगता है। ओवरस्पीडिंग से बचें कार को चलाते समय हमेशा स्पीड का खास ख्याल रखना चाहिए, ये आपके सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। स्पीड आपके साथ रोड पर चल रहे और लोगों को भी सेफ रखती है। अगर आप तेज स्पीड से कार चला रहे हैं तो ब्रेक लगाते समय ब्रेक पैड घिस जाता है, वहीं तेज स्पीड में ब्रेक मारने से ब्रेक पैड की रबर तेजी से घिस जाती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi