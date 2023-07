ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आने वाली ये टू व्हीलर, Hero Splendor XTEC से लेकर Yamaha Fascino तक शामिल

Bikes with Bluetooth connectivity आज के समय में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर के साथ आने वाली कई बाइक है। इस फीचर के कारण डिस्प्ले पर ही कॉल एसएमएस अलर्ट मिस्ड कॉल अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी जानकारी देती है। आप चाहे तो फोन जेब से बाहर निकाले ही फोन का जवाब दे सकते हैं।भारतीय बाजार में हीरो सबसे अधिक बाइक की सेल करने वाली कंपनी में से एक है।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में टू -व्हीलर की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। अगर आप भी अपने लिए एक नई टू -व्हीलर बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए मार्केट में मौजूद ब्लूटूथकनेक्टिविटी के साथ आने वाली बाइक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। आज के समय में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर के साथ आने वाली कई बाइक है। इस फीचर के कारण डिस्प्ले पर ही कॉल, एसएमएस अलर्ट ,मिस्ड कॉल अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी जानकारी देती है। आप चाहे तो फोन जेब से बाहर निकाले ही फोन का जवाब दे सकते हैं। Hero Splendor XTEC भारतीय बाजार में हीरो सबसे अधिक बाइक की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। कंपनी इस बाइक का हाईटेक वर्जन बेचती है। जिसका नाम Hero Splendor XTEC है। हीरो ने हाल के दिनों में इस मॉडल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले एक नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ अपडेट किया है। इस बाइक में 97.2cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7.92 bhp पावर और 8.05Nm का टार्क जेनरेट करता है। इसकी माइलेज 75-81 किमी/लीटर के बीच है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 76,346 रुपये है। Yamaha Fascino यमाहा भारत में सबसे अधिक बाइक की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। इस मोटरसाइकिल में फीचर्स के तौर पर कॉल अलर्ट, एसएमएस और ई-मेल, फोन बैटरी मिलता है। आप इसको यामाहा के ऐप के जरिए फोन पर फ्यूल इकॉनमी, खराबी, पार्किंग जगह भी देख सकते हैं। इस मोटरसाइकिल की कीमत 88,230 रुपये है। Suzuki Access 125 इंडियन मार्केट में इस स्कूटर की कीमत 85,500 रुपये है। इस बाइक में तीन वेरिएंट्स - स्टैंडर्ड, स्पेशल एडिशन और राइड कनेक्ट एडिशन मिलता है। आखिरी वाले एडिशन में इस बाइक में ये फीचर मिलता है। इस बाइक में फीचर्स के तौर पर राइड कनेक्ट कॉलर आईडी, फोन बैटरी लेवल, स्पीड अलर्ट, कॉल और एसएमएस अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और मिस्ड कॉल अलर्ट मिलता है। Suzuki Avenis Race Edition ये स्कूटर दो वेरिएंट्स - स्टैंडर्ड और रेस एडिशन में आता है। इसमें सुजुकी राइट कनेक्ट की सुविधा मिलती है। एक्सेस 125 की तरह ही इसके कनेक्टिविटी फीचर भी एक तरह से समान है। इस स्कूटर का डिजाइन काफी दमदार है। इसमें 125cc इंजन दिया गया है, जो 8.5bhp और 10 Nm का टार्क जनरेट करता है। इसकी कीमत 92,300 रुपये है।

