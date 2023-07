Best Ground Clearance SUVमानसून के चलते भारत की सड़को पर जलभराव हो गया है। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए उतना ही खतरनाक भी है।अगर आप भी अपने लिए एक नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आने वाली कारों की लिस्ट लेकर आए हैं।टाटा भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है।

Best Ground Clearance SUV see list here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एसयूवी की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। एसयूवी को लोग इसके फीचर्स और दमदार लुक के कारण अधिक पसंद करते हैं। अगर आप भी अपने लिए एक नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आने वाली कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कौन -कौन सी कारें इस लिस्ट में शामिल है। कई सड़को पर जलभराव हो गया है मानसून के चलते भारत की सड़को पर जलभराव हो गया है। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए उतना ही खतरनाक भी है। अच्छे ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आने वाली एसयूवी ऐसी सड़कों के लिए काफी राहत भरी हो सकती है। Mahindra Thar भारत में महिंद्रा थार एसयूवी का क्रेज सबसे अधिक युवाओं के बीच है। इस कार का क्रेज जबरदस्त क्रेज है। जिसका ग्राउंड क्लीयरेंस 226 mm का है। इस कार की कीमत 10.5 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। Tata Nexon टाटा भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 209 mm है। ये कार मानसून के मौसम के लिए काफी बढ़िया है। इस कार की शुरुआती कीमत 7.8 लाख रुपये है। kia sonnet किआ सॉनेट भी हमारी लिस्ट में शामिल है। ये एक 5 सीटर एसयूवी है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm है। इस कार की कीमत 7.79 लाख रुपये है। Maruti Suzuki Brezza भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 198 mm है। इस कार की कीमत 8.29 लाख रुपये है। Renault Kiger हमारे लिस्ट में अगले नंबर पर रेनॉ किगर है। इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm का है । इस कार की कीमत भारतीय बाजार में 6.5 लाख रुपये एक्स-शोरूम है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi