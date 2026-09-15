हेलमेट से जुड़ी ये 4 गलतफहमियां आज ही कर लें दूर, नहीं तो छोटा एक्सीडेंट भी कर देगा बड़ा नुकसान

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सड़क पर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए सबसे पहला नियम है। लेकिन अक्सर लोग मानते हैं कि सिर पर कोई भी हेलमेट रख लेने से वे पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं। यही गलत सोच एक्सीडेंट के साथ भारी पड़ जाता है। आइए जानते हैं हेलमेट के जुड़ी ऐसी 4 गतलफहमियों के बारे में जिसे हर राइजर को जानना चाहिए।

कोई भी हेलमेट चलेगा कई लोग ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए रोडसाइड मिलने वाला सस्ता या लोकल हेलमेट खरीद लेते हैं। ऐसे हेलमेट बिना किसी सुरक्षा मानक के बने होते हैं और एक्सीडेंट के वक्त मामूली झटके से भी ये आसानी से टूक जाते हैं और सिर को सुरक्षा देने में नाकाम रहते हैं। इसलिए हेलमेट लेने से पहले उसकी क्वालिटी की जांच जरूर करें।

स्ट्रैप बांधना हेलमेट सिर पर पहन तो लिया लेकिन उसकी बेल्ट या स्ट्रैप को ढीला छोड़ दिया या फिर लॉक ही नहीं किया, यह सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो टकराने से पहले ही हेलमेट सिर से निकलकर दूर गिर जाता है। बिना स्ट्रैप लॉक किए हेलमेट पहनना उसे न पहनने के बराबर ही होता है।

साइज से कोई फर्क न पड़ना बहुत से लोग ऐसा हेलमेट पहनते हैं जो उनके सिर के साइज से काफी बड़ा या छोटा होता है। ढीला हेलमेट गाड़ी चलाते समय हिलता रहता है और एक्सीडेंट के समय सिर को सही सपोर्च नहीं दे पाता है। हेलमेट हमेशा आपके सिर के आकार के हिसाब परफेक्ट और आरामदायक फिट होना चाहिए।