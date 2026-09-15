चेन क्लीन करते समय 90% लोग करते हैं ये एक गलती, नहीं चाहते हजारों का बिल तो इन स्टेप्स को करें फॉलो

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। बाइक के चेन और स्प्रॉकेट बाइक के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक हैं जो इंजन की पावर को पिछले पहिए तक पहुंचाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग चेन को स्मूथ रखने के लिए समय-समय पर लुब्रिकेशन तो करते हैं लेकिन 90% राइडर्स ऐसा करते समय बड़ी गलती कर जाते हैं। इस एक लापरवाही की वजह से बाइक का स्प्रॉकेट जल्दी घिस जाता है और मोटा खर्चा आ जाता है।

सबसे बड़ी भूल ज्यादातर राइडर्स को जब भी लगता है कि चेन सूख गई है तो वे सीधे पुरानी गंदी चेन पर ही ल्यूब या ऑयल छिड़क देते हैं जो गलत तरीका है। जब आप गंदी चेन पर सीधा ल्यूब लगाते हैं तो चेन पर चिपकी धूल, मिट्टी और रेत ल्यूब के साथ मिलकर खतरनाक पेस्ट बन जाती है। जब बाइक चलती है तो यह धूल-मिट्टी से भरा पेस्ट स्प्रॉकेट के दांतों को घिसने लगता है। इस वजह से, स्प्रॉकेट और चेन जल्दी खराब हो जाते हैं।

चेन खराब होने का संकेत इस लापरवाही की वजह से आपकी महंगी बाइक का चेन खराब हो जाता है तो इन 3 संकेतों से इसका पता लगा सकते हैं। पहला है, बाइक चलाते समय चेन से अजीब सी कट-कट की आवाज आना। दूसरा है, पिकअप का अचानक कम हो जाना और बाइक का भारी महसूस होने लगना। तीसरा संकेत है, स्प्रॉकेट के दांतों का नुकीला या टेढ़ा हो जाना।