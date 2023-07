Automatic Car List : ऑटोमैटिक कार खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग, तो यहां पढ़ें गाड़ियों की लिस्ट

Automatic Car List ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली कारों को क्लच पेडल या मैन्युअल गियर शिफ्टिंग की जरुरत नहीं होती है। अगर आप भी अपने लिए एक नई ऑटोमैटिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए कारों की लिस्ट लेकर आए हैं।

automatic car list see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारत में ऑटोमैटिक कारें तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो शहर की भीड़भाड़ वाली जगह पर चलाने के लिए काफी आसान होती है और आसानी के साथ सुविधाजनक भी होती है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली कारों को क्लच पेडल या मैन्युअल गियर शिफ्टिंग की जरुरत नहीं होती है। अगर आप भी अपने लिए एक नई ऑटोमैटिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। Maruti Suzuki Alto K10 भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 5.61 लाख रुपये है। ये भारत की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस कार है। ये कार 1.0 लीटर र नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 65.7 bhp और 89 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इसके इंजन को 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एएमटी के साथ आती है। इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 5.61 लाख रुपये है। Maruti Suzuki S-Presso हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी एस-प्रेसो है। इस कार में 1.0-लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एएमटी (एजीएस) के साथ आती है। इस कार की कीमत 5.76 लाख रुपये है। 2022-renault-kwid फ्रांस की वाहन निर्माता कंपनी की कार सबसे किफायती कीमत में आती है। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलता है। क 800cc यूनिट और एक 1.0-लीटर मोटर। जबकि पहले वाले को केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, बड़े इंजन को एएमटी ऑप्शन भी मिलता है। इस कार की कीमत 6.12 लाख रुपये है। Maruti Suzuki WagonR मारुति भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। ये एक हैचबैक है। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलता है। जो 1.0-लीटर यूनिट और एक 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड मोटर के साथ आती है। मारुति सुजुकी वैगनआर के ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 6.55 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है। Tata Tiago भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 6.92 लाख रुपये है। टियागो भारत में टाटा की सबसे किफायती कार में से एक है। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 84 bhp और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi