कार का सनरुफ बन जाएं आपके लिए मुसीबत ? यहां जानें इसके सही इस्तेमाल के बारे

कार में सनरूफ होने से आपको खुला-खुला फील होता है। इससे आपके कार का केबिन अधिक स्पेशियस लगता है। सनरुफ को ओपन करने से कार का वेंटिलेशन बेहतर होता है। इसके कारण आपकी कार अधिक स्टाइलिश बनाती है।कई बार आपने ये देखा होगा कि बच्चे और बड़े भी सनरुफ से बाहर निकलकर मस्ती करते हैं जो कि काफी गलत है।

advantages and disadvantage of sunroof practical use

Your browser does not support the audio element.