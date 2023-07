ADAS सेफ्टी फीचर से लैस आती हैं ये कारें, Honda City से लेकर MG Astor तक शामिल

यात्रियों की सुरक्षा के लिए कार कंपनियां सेफ्टी सूइट एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल लेन डिपार्चर वार्निंग ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फीचर देती है। MG Astorइस कार का टॉप वेरिएंट ADAS सुइट के साथ एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल लेन डिपार्चर वार्निंग फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है। आज हम आपके लिए ADAS फीचर्स से लैस कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। (जागरण फोटो)

car with ADAS features see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। आज के समय में कोई भी कार लेने से पहले सेफ्टी फीचर्स की ओर अधिक ध्यान देता है। कार के सेफ्टी फीचर्स में से एक सबसे बड़ा फीचर ADAS (एडीएएस) या एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है। ये एक सबसे दमदार फीचर है। ये वाहन के साथ -साथ ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कार कंपनियां सेफ्टी सूइट एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फीचर देती है। अगर आप अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए सेफ्टी फीचर्स से लैस कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। Honda City इस कार की कीमत 18,89,000 रुपये से शुरू होती है। इसमें आपको फीचर्स के तौर पर कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप बीम एडजस्ट मिलता है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में V, VX और ZX भी ADAS फीचर आता है। होंडा सिटी के 5वीं जनरेशन की कीमत 11,57,000 रुपये से शुरू होती है। Hyundai Verna होंडा सिटी के नक्शेकदम पर चलते हुए इस कार में सेफ्टी फीचर के तौर पर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल और लेन फॉलोइंग असिस्ट जैसे फीचर मिलते हैं। इस कार की कीमत 14.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। MG Astor इस कार का टॉप वेरिएंट ADAS सुइट के साथ एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसके वेरिएंट की कीमत 16,99,800 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत है। इसके साथ ही इसके शार्प वैरिएंट में भी ऑटोनॉमस लेवल 2 फीचर्स के लिए ADAS पैकेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। Tata Harrier टाटा भारतीय बाजार में टाटा सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। इसमें फीचर्स के तौर पर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज अलर्ट, हाई बीम असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और रियर कोलिजन वार्निंग मिलता है। इस कार में आपको 6 एयरबैग मिलता है।

