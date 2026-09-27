साप्ताहिक टैरो राशिफल: कर्क, मकर और मीन वालों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, पढ़ें अपनी राशि का हाल

मां प्रेम ऋतंभरा। ओशो कहते हैं, कुछ समय के लिए शांत बैठ जाएं। किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल हुए बिना आस-पास की हलचलों को महसूस कीजिए। बिना किसी तरह के पूर्वाग्रह में पड़कर वर्तमान में रहने का प्रयास किजिए। इस तरह आप ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में जाकर वास्तविक सत्य की पहचान करना सीख जाएंगे।

मेष महिलाएं जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। रिश्तों में स्थायित्व लाने के लिए पारिवारिक व भावनात्मक जड़ों की ओर लौटेंगे। परिवार व बच्चे आपके समय की मांग करेंगे। जीवन में प्रेम और आनंद की प्राप्ति होगी। कोई युवा महिला विवाह संबंधी फैसला लेने के लिए तैयार है। मित्रों के प्रति अत्यंत दयालु और उदार रहेंगे। किसी भी निर्णय तक पहुंचने और सच को पहचानने के लिए बुद्धि-विवेक का उपयोग करें।

शुभ अंक: 15 शुभ रंग: पिंक

वृष असीम ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करेंगे। जीवन में आने वाली चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही श्रेयस्कर रहेगा। कठिन कार्यों, जटिल समस्याओं को सुलझाने तथा उन लोगों से संपर्क साधने के लिए यह अत्यंत अनुकूल समय रहेगा, जिन तक पहुंचना अब तक कठिन था। विदेश से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। कला, संगीत और मनोरंजन के क्षेत्र में रुचि लेंगे। किसी विवाद में पड़ने से बचें।

शुभ अंक: 6 शुभ रंग: क्रिमसन

मिथुन कार्यक्षेत्र में किसी प्रतिकूल परिस्थिति को बड़े अवसर में परिवर्तित कर देंगे। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और सौम्य व्यवहार से लोगों को आकर्षित करेंगे। घर और कार्यस्थल पर सम्मान प्राप्त करेंगे। खरीदारी में अतिरेक से बचें, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है। पुरानी आदतों व नकारात्मक संबंधों से दूरी बनाने के लिए यह समय उचित है। किसी व्यावसायिक बैठक में अपने विचारों से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे।

शुभ अंक: 11 शुभ रंग: फायरी आरेंज

कर्क स्वजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करेंगे। व्यावसायिक योजनाओं के साकार होने से भौतिक और आर्थिक मामलों में भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सामाजिक जीवन अत्यंत आकर्षक रहेगा। प्रकृति के बीच समय बिताना बेहतर होगा। दूसरों की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने के बजाय अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहें। सप्ताह के अंत में सुखद आश्चर्य मिलेगा।

शुभ अंक: 9 शुभ रंग: लोटस पिंक

सिंह संबंधों में प्रेम, करुणा और आत्मीय स्नेह बना रहेगा। भावनात्मक उलझनों से बाहर निकलेंगे और स्वयं को सीमित करने वाले मानसिक व सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लेंगे। पुराने संघर्ष पर विजय प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का डटकर सामना करके कार्यक्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करेंगे। अनुचित परिस्थितियों में कोई मित्र आपका रहस्य उजागर करके धोखा दे सकता है। परिजनों और मित्रों के साथ मूल्यवान समय व्यतीत

करेंगे।

शुभ अंक: 5 शुभ रंग: सैफ्रन

कन्या व्यावसायिक मामलों में पूर्ण स्पष्टता के साथ विचार करने के लिए यह समय उचित है। भ्रम और व्यवस्थाहीनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी कानूनी मामले में समझौते का मार्ग अपनाना ही बेहतर होगा। नई शुरुआत की ओर बढ़ेंगे। सेहत पर ध्यान दें। यात्रा का योग बनेगा। परिवर्तन के इस दौर से गुजरते हुए आध्यात्मिक और व्यक्तिगत रूप से और अधिक समृद्ध होंगे।

शुभ अंक: 20 शुभ रंग: रायल ब्लू

तुला गंभीर और जटिल व्यावसायिक मामलों को सुलझाने में आपकी अंतर्दृष्टि और कुशाग्र बुद्धि अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। संबंध और प्रगाढ़ होंगे। महत्वपूर्ण निर्णयों और विकल्पों से भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र की व्यस्तता के बीच अपने व्यक्तिगत संबंधों के लिए समय अवश्य निकालें, अन्यथा आप एक महत्वपूर्ण भावनात्मक संबल खो सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में मिथुन राशि का कोई व्यक्ति आपका संबल बनेगा और आपका उत्साहवर्धन

करेगा।

शुभ अंक: 6 शुभ रंग: रेनबो पेस्टल

वृश्चिक कार्यक्षेत्र में आपको एक अत्यंत प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। खेल, कला, संगीत या रंगमंच जैसी रचनात्मक रुचियों और सुखद गतिविधियों में आनंद की अनुभूति करेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। प्रियजनों के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। किसी भी बाहरी दबाव के बावजूद अपने नैतिक मूल्यों और प्राथमिकताओं से समझौता न करें। नई शुरुआत के लिए पूर्णतः तैयार रहेंगे।

शुभ अंक: 3 शुभ रंग: चेरी रेड

धनु व्यक्तिगत व पारिवारिक संबंधों में नकारात्मक भावनात्मक ढर्रों को तोड़कर परिवार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। आपका एक महत्वपूर्ण निर्णय भावी सुख और प्रेमपूर्ण संबंधों को गहराई से प्रभावित करेगा। कार्यक्षेत्र में अपने अनुभव और समझ के बल पर महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेंगे, जिससे प्रभावशाली लोगों का विश्वास अर्जित करेंगे। हस्तशिल्प से जुड़े कार्य मानसिक शांति और ध्यान का जरिया बनेंगे।

शुभ अंक: 9 शुभ रंग: वाइन रेड

मकर व्यवसाय में अनिर्णय और अकर्मण्यता बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है, इसलिए आलस्य और विलंब से बचें। आप लोगों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ेंगे और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करेंगे। वैचारिक भिन्नता को स्वीकार करना आवश्यक होगा। आपसी प्रेम और साझा लक्ष्य आपको एकता के सूत्र में बांधे रखेंगे। कार्य की व्यस्तता के बीच भी हास्य-विनोद के भाव से वातावरण को सहज बनाए रखें।

शुभ अंक: 2 शुभ रंग: पीकाक ग्रीन

यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। कुंभ व्यावसायिक प्रयासों में एक नई युवा ऊर्जा का संचार होगा और व्यक्तिगत संबंधों में प्रगाढ़ता तथा उत्साह बना रहेगा। सहज और गंभीर स्वभाव बनाए रखेंगे। व्यक्तिगत संबंध अत्यंत आत्मीय बनें रहेंगे। एक नई आत्म- समझ की प्राप्ति होगी। असीम संभावनाओं और नए अवसरों के खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरने के लिए

तत्पर रहेंगे। धैर्य के साथ महत्वपूर्ण लोगों के निकट पहुंचेंगे।

शुभ अंक: 17 शुभ रंग: सी ब्लू