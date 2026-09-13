साप्ताहिक टैरो राशिफल: वृषभ को मिलेगा छप्पर फाड़ मौका, कुंभ को विदेश से खुशखबरी, पढ़ें अपनी राशि का हाल

मां प्रेम ऋतंभरा। ओशो कहते हैं, इस विश्व के समस्त दुखों व संतापों को अपने हृदय में समेट लें और बदले में दूसरों पर केवल मंगलकामना व करुणा की वर्षा करें। यह साधना तत्काल फलदायी है। आज ही इसका आचरण करके इसका अलौकिक प्रभाव अनुभव करें।

मेष व्यावसायिक स्थितियों में स्थिरता आने से प्रतिष्ठा और वित्तीय सुरक्षा दोबारा प्राप्त करेंगे। किसी पुराने विवाद में मध्यस्थता के जरिए सामंजस्य स्थापित करेंगे। जिम्मेदारियों को बांटकर समन्वय बनाना श्रेयस्कर रहेगा। किसी भी बड़े बदलाव से पहले आप सभी संसाधनों और विचारों का संतुलन बनाना बेहतर होगा। कार्यक्षेत्र में अपने मूल्यों, न्याय और निष्पक्षता के पक्ष में दृढ़ता से खड़े होंगे। महत्वपूर्ण निर्णयों को टालने से बचें।

शुभ अंक: 4 शुभ रंग: एमराल्ड ग्रीन

यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। वृषभ एक स्वर्णिम व्यावसायिक अवसर आपको सफलता दिलाएगा। संकट के समय में आपके सहयोगी अपना पूर्ण समर्थन देकर अपनी निष्ठा साबित करेंगे। मित्रों और सहयोगियों को लेकर अंतर्मन की सुनें। जीवन में असीम आनंद और सुख महसूस करेंगे। पारिवारिक संबंध अत्यंत प्रेमपूर्ण व सहायक साबित होगा। मनोकामना की पूर्ति होगी, जो उज्ज्वल भविष्य का कारक बनेगी। आगामी समय में व्यक्तिगत संबंध प्रतिबद्धता में परिवर्तित

होगा।

शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लोटस पिंक

मिथुन अतीत के अनुभवों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना ही श्रेयस्कर होगा। कार्यक्षेत्र में एक नया अवसर आपके काम करने के तरीके और व्यावसायिक संबंधों में सकारात्मक बदलाव लाएगा। व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक होगा। पुरानी लतों को छोड़ने के लिए यह समय उचित है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे।

शुभ अंक: 12 शुभ रंग: प्योर वाइट

कर्क अपने विचारों को व्यक्त करने में अत्यधिक निर्भीक और स्पष्टवादी रहेंगे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा से भरे रहेंगे। एक समय पर एक कदम आगे बढ़ाना बेहतर होगा। सहज स्वभाव से आस-पास का माहौल बेहतर करेंगे। घटनाएं बहुत तेजी से घटित होंगी, इसलिए आपको त्वरित निर्णय लेने के लिए तत्पर रहना होगा। सप्ताह के अंत में प्रियजन के साथ आनंददायक समय बिताएंगे।

शुभ अंक: 8 शुभ रंग: लाइलेक

फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। सिंह एक नया अवसर आपके दृष्टिकोण और क्षितिज का विस्तार करेगा। अप्रत्याशित घटनाएं, अतिथियों का आगमन, यात्राएं और महत्वपूर्ण संवाद के योग बनेंगे। अविश्वसनीय व्यक्तियों और जोखिम भरे निवेशों से सावधान रहें। अत्यधिक साहस और उत्साह के साथ सांसारिक सीमाओं से उठकर व्यक्तिगत व व्यावसायिक क्षेत्रों में कुछ नया और अनूठा करेंगे। रिश्तों में अपनी पूर्ण स्वतंत्रता, निष्ठा और दृढ़ विश्वास के साथ

प्रतिबद्धता निभाएंगे।

शुभ अंक: 17 शुभ रंग: पीकाक ग्रीन

कन्या कार्यक्षेत्र में किसी विशेष, किंतु अल्पकालिक दायित्व में पूर्ण स्पष्टता और सही दृष्टिकोण से अपार सफलता और प्रसिद्धि हासिल करेंगे। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यावहारिक व तार्किक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होगा। तमाम बदलावों के बावजूद अपनी प्रतिष्ठा, प्रभाव और महत्वपूर्ण पद को बनाए रखने में सफल रहेंगे। थोड़े से प्रयासों से ही संपत्ति और व्यापार से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। व्यावसायिक निर्णयों में भावनाओं को आड़े

न आने दें।

शुभ अंक: 6 शुभ रंग: स्काई ब्लू

आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली। तुला अपने प्रयासों में निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखनी होगी। आलस्य और शिथिलता से दूर रहना ही आपके हित में रहेगा। मन में उठते विचारों और मिजाज के उतार-चढ़ाव के कारण संबंधों को लेकर कुछ दुविधा में रह सकते हैं। निर्णय लेने से पूर्व अंतर्मन की सुनें। परिस्थितियों और संबंधों का अत्यधिक विश्लेषण केवल भ्रम में ही वृद्धि करेगा। योग की मदद से मन को हल्का रखें।

शुभ अंक: 8 शुभ रंग: साफ्ट पिंक

वृश्चिक मित्रों के प्रति अत्यंत दयालु और उदार रहेंगे। आपके करीब की कोई युवती या पुत्री संबंधों को लेकर स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए तैयार है। संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए माता-पिता या बच्चों के साथ समय व्यतीत करना आवश्यक रहेगा। एक नया रचनात्मक अवसर अपने मौलिक विचारों को खुले तौर पर व्यक्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्राथमिकताओं को समझने के लिए अंतर्मन की सुनें।

शुभ अंक: 5 शुभ रंग: रेनबो पेस्टल

धनु अपने भावों, विचारों और भावी योजनाओं को सुरक्षित रखें। ईर्ष्यालु और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके मार्ग में बाधा बन सकते हैं। संबंधों में विवेक बनाए रखना और धन के लेनदेन में सावधानी बरतना हितकर रहेगा। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्यगत समस्या को दूर करने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। खान-पान में अतिरेक से बचें। पारिवारिक विवाद शांतिपूर्वक सुलझेंगे। अतिथियों का आगमन और सुखद संदेश प्राप्त होंगे।

शुभ अंक: 8 शुभ रंग: चेरी रेड

मकर जीवन की गतिविधियां और व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। सुखद यात्रा के योग बनेंगे। बच्चों को आपके मार्गदर्शन और स्नेहपूर्ण समय की आवश्यकता होगी। क्रोध और मिजाज बदलने वाली किसी अविवेकी व चंचल महिला से दूरी बनाए रखना ही हितकर रहेगा। आलस्य के चलते सेहत से जुड़ी दिनचर्या को न छोड़ें। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या दूर होगी। प्रकृति के बीच समय बिताना बेहतर होगा।

शुभ अंक: 7 शुभ रंग: ग्रीन

कुंभ घर व कार्यक्षेत्र की नईसिरे से साज सज्जा करेंगे। विदेश से शुभ समाचार या अतिथि का आगमन होगा। सड़क मार्ग से की गई यात्रा आनंददायक सिद्ध होगी। नई परिस्थितियों में आपका संपूर्ण व्यक्तित्व निखर उठेगा। पुरानी कुंठाओं तथा भावनात्मक बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। भारी निवेश या सट्टेबाजी से बचें। बुद्धि और सूक्ष्म समझ से जटिलताओं व विवादों को सुलझाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अंतर्मन की

सुनें।

शुभ अंक: 7 शुभ रंग: यलो