कन्या साप्ताहिक राशिफल: काम से भरा रहेगा पूरा हफ्ता, 9 अक्टूबर के बाद बढ़ेगा फोकस; पढ़ें सेहत और प्यार का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगलदेव कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में नीच के रहेंगे। गुरुदेव इसी भाव में उच्च के रहेंगे। बुधदेव और वक्री शुक्रदेव तुला राशि के दूसरे भाव में रहेंगे। वक्री शनिदेव मीन राशि के सातवें भाव में रहेंगे। राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में रहेंगे।

कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता काम का और नतीजे देने वाला है। शुरुआत में दोस्तों, बड़े भाई-बहनों और जान पहचान वालों से जुड़े मामले सामने आएंगे। बीच में आप अपने मन की बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे। 9 अक्टूबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे। तब आप साफ देख पाएंगे कि जिंदगी में क्या बदलना है। आपके राशि स्वामी बुधदेव दूसरे भाव में हैं। वे पैसों और बोलचाल पर ध्यान दिलाएंगे। वक्री शुक्रदेव भी इसी भाव में हैं। इसलिए पैसों और रिश्तों से जुड़े पक्के फैसले थोड़ा रुककर लें।

स्वास्थ्य इस हफ्ते जरूरत से ज्यादा सोचने से बचना होगा। चीजें काबू में न लगें, तो दिमाग छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। इसका असर नींद और ऊर्जा पर पड़ सकता है। छठे भाव में राहु पेट और पाचन से जुड़ी हल्की परेशानी दे सकते हैं। इसलिए बाहर का खाना कम करें।

9 अक्टूबर के बाद बढ़ी हुई ऊर्जा को अच्छे काम में लगाएं। सैर, स्ट्रेचिंग और हल्की कसरत मन को शांत रखेगी। खाने और सोने का समय तय रखें। काम को दिन के हर घंटे पर हावी न होने दें। पूरा आराम मिलेगा, तभी काम भी बेहतर होगा।

परिवार और रिश्ते हफ्ते की शुरुआत में परिवार और दोस्तों की चिंता ज्यादा रहेगी। आप सबकी परेशानी हल करना चाहेंगे। पर कई बार लोगों को हल नहीं, बस साथ चाहिए होता है। कोई दोस्त अपनी परेशानी बताए, तो तुरंत सलाह न दें, पहले पूरी बात सुन लें। 6 अक्टूबर की रात के बाद आप कुछ अकेले रहना चाहेंगे। अगर आपको कुछ समय अकेले रहना है, तो साफ बता दें। अचानक दूरी बनाने से गलतफहमी पैदा होगी।

9 अक्टूबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे। तब आप अपनी जरूरतें बेहतर ढंग से कह पाएंगे। बस मीन मेख निकालने से बचें, हर छोटी गलती पर टोकना जरूरी नहीं। सातवें भाव में वक्री शनिदेव और दूसरे भाव में वक्री शुक्रदेव हैं। वे जीवनसाथी या परिवार के साथ कोई पुराना मुद्दा फिर उठा सकते हैं। इसलिए वही बहस दोहराने के बजाय समझें कि झगड़े की जड़ क्या थी। सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ने में जल्दी न करें। 11 अक्टूबर को शांत बातचीत घर में सुकून लौटाएगी।

शिक्षा हफ्ते की शुरुआत में दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी फायदेमंद रहेगी। बस ध्यान रखें कि वह गपशप में न बदल जाए। 6 अक्टूबर की रात के बाद अकेले बैठकर पढ़ने में मन ज्यादा लगेगा। मुश्किल टॉपिक पढ़ने के लिए यह शांत समय अच्छा है।

9 अक्टूबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे। इससे एकाग्रता, अनुशासन और बारीकी पर आपकी पकड़ बढ़ेगी। कठिन विषय दोहराने और पुरानी गलतियां सुधारने का यह सही समय है। हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में न पड़ें। एक बार में सब कुछ पक्का करना जरूरी नहीं है। परीक्षा देने वाले छात्र रिवीजन, लिखने के अभ्यास और समय प्रबंधन पर ध्यान दें।