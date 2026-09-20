कन्या साप्ताहिक राशिफल: बहुत फायदेमंद रहेगा ये हफ्ता, दिमाग रहेगा एकदम साफ, नेटवर्किंग से होगा बड़ा लाभ
कन्या साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 सितंबर 2026: यह हफ्ता कन्या राशि के लिए काम का और फायदेमंद रहेगा। सूर्य-बुध ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते सब कुछ थोड़ा तरीके से संभालिए और खुद पर भरोसा रखिए। 21 तारीख से जैसे ही हफ्ता शुरू होगा, आपका दिमाग़ नए-नए आइडियाज और आगे की प्लानिंग में खूब चलेगा। कॉन्फिडेंस तो पूरा रहेगा, बस मन में कमाई या फायदे को लेकर थोड़ी अनिश्चितता महसूस हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।
23 तारीख की रात से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी और आपका ध्यान काम के सिलसिले में नए लोगों से संपर्क बढ़ाने पर जाएगा। 26 सितंबर आते-आते चीजें और साफ हो जाएंगी, सामने वाले को अपनी बात समझाना आसान हो जाएगा और काम में बढ़िया तालमेल बनेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि रिश्तों में बेवजह का शक न आने दें और सब्र से काम लें।
स्वास्थ्य
सेहत के मामले में यह हफ्ता सीधे-सीधे दिनचर्या को सही रखने का है। काम का दबाव ऐसा रहेगा कि आप आराम करना ही भूल जाएंगे, इसलिए खुद को थोड़ा ब्रेक देना जरूरी है।
समय पर खाना, पूरी नींद, भरपूर पानी और हल्की-फुल्की वॉक जैसी बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे तो सेहत एकदम फिट रहेगी। अगर शरीर में हल्की-फुल्की थकान या कोई छोटी-मोटी दिक्कत लगे, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत ध्यान देकर वहीं संभाल लें। फ्री पर्सनलाइज्ड कुण्डली मिलान के लिए यहां क्लिक करें।
परिवार और रिश्ते
परिवार और पर्सनल लाइफ के मामले में यह हफ्ता रिश्तों को थोड़ा प्यार और सपोर्ट देने का है। आप अपने वादों और जिम्मेदारियों को लेकर थोड़े ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, जो अच्छी बात है, पर थोड़ा लचीलापन भी जरूरी है।
अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो हर छोटी-छोटी बात की बाल की खाल निकालना छोड़ दीजिए। बातें दिल पर लेने के बजाय बात को वहीं रफा-दफा करेंगे तो बेकार की गलतफहमियां बच जाएंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों के साथ बाहर घूमने-फिरने या किसी गेट-टुगेदर में आपकी मुलाकात किसी खास से हो सकती है। परिवार वाले आपकी समझदारी की कद्र तो करते हैं, लेकिन याद रखिए कभी-कभी अपनों को किसी लॉजिकल सलाह से ज्यादा बस आपके साथ और भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है।
शिक्षा
यह हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका दिमाग़ एकदम साफ रहेगा, जिससे ध्यान लगाकर पढ़ने और मुश्किल चीजों को गहराई से समझने में काफी आसानी होगी।
26 सितंबर के बाद माहौल और बेहतर हो जाएगा, चाहें प्रोजेक्ट्स पर ग्रुप में काम करना हो, असाइनमेंट लिखना हो या प्रेजेंटेशन देनी हो, सब बहुत बढ़िया रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी एक ही छोटे से टॉपिक में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने के बजाय पूरे सिलेबस को कवर करने पर ध्यान दें, इससे रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे।
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निष्कर्ष
इस हफ्ते थोड़ा तरीक़े से काम करेंगे और खुद पर पूरा भरोसा रखेंगे तो आगे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। करियर में आगे बढ़ने और नए लोगों से जुड़ने के बेहतरीन मौक़े मिलेंगे, बस पैसों के मामले में थोड़ा हाथ संभालकर चलने की जरूरत है।
रिश्तों की बात करें तो थोड़ा लचीलापन दिखाएं और हर बात को दिल से लगाने के बजाय अपनों को समझने की कोशिश करें। अभी जो आप शांति और समझदारी से बुनियाद तैयार कर रहे हैं, वही अगले हफ्ते आपको एकदम साफ रास्ता दिखाएगी।
उपाय:
- श्रद्धा से "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें।
- हर रोज कुछ शांत मिनट ध्यान या प्रार्थना में बिताएं।
- खुद की और दूसरों की जरूरत से ज्यादा आलोचना करने से बचें।
- अपनी दिनचर्या को सरल और व्यवस्थित रखें, इससे सप्ताह की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com