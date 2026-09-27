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कन्या साप्ताहिक राशिफल: हफ्ते की शुरुआत में तनाव, फिर करियर में बड़े मौके और धन लाभ के योग!

By Digital Desk Edited By: Ankur Agnihotri
Published: Sun, 27 Sep 2026 08:00 AM (IST)

यह सप्ताह मन की उलझन को समझने से शुरू होकर करियर और पैसों की स्पष्टता की तरफ बढ़ने वाला है। ...और पढ़ें

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव आठवें भाव में होने से आप थोड़े मानसिक रूप से अशांत महसूस कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातों को ज्यादा सोचने से बचें, जैसे किसी की एक टिप्पणी को दिनभर मन में घुमाते रहना। हफ्ते के बीच से करियर में मौके खुलने लगेंगे, जैसे किसी अहम व्यक्ति से मुलाकात।

खर्च और सेविंग्स पर सतर्क नजर रखनी होगी, बड़ी खरीदारी भावनाओं में आकर न करें। परिवार में पैसों को लेकर बातचीत हो तो दोष देने की बजाय समाधान पर ध्यान दें। धैर्य और अनुशासन ही इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे। 

कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के लिहाज से सूर्यदेव आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास और ऊर्जा अच्छी रहेगी। लेकिन हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव आठवें भाव में होने से मन थोड़ा अशांत महसूस हो सकता है। छोटी-छोटी बातों को ज्यादा सोचने से बचें, जैसे रात को सोने से पहले काम की चिंता में उलझे रहना।

राहुदेव छठे भाव में हैं, जो दिनचर्या में छोटे-छोटे व्यावहारिक सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे रोज थोड़ी देर टहलना शुरू करना। नियमित नींद, हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त पानी पीना इस हफ्ते आपको संतुलित रखेगा और मानसिक शांति भी बनाए रखेगा।

कन्या साप्ताहिक परिवार और रिश्ते राशिफल

शनिदेव सातवें भाव में वक्री रहकर रिश्तों को थोड़ा गंभीर बना सकते हैं, कोई पुरानी चिंता फिर से चर्चा में आ सकती है, जैसे किसी पुराने फैसले या वादे को लेकर सवाल उठना। जरूरी बातचीत से बचें नहीं, पर किसी से तुरंत जवाब मांगने की जल्दबाजी भी न करें, समय दें और बात को सहजता से आगे बढ़ने दें।

शुक्रदेव के दूसरे भाव में वक्री होते ही घर में पैसों को लेकर बातचीत हो सकती है, जैसे किसी बड़े खर्च को लेकर परिवार में मतभेद। दोष देने की बजाय समाधान पर ध्यान दें और लहजा शांत रखें, इससे बात जल्दी सुलझेगी और घर का माहौल भी सहज बना रहेगा।

कन्या साप्ताहिक शिक्षा राशिफल

विद्यार्थियों के लिए 30 सितंबर से चंद्रदेव के नौवें भाव में आते ही टीचर या सीनियर से मार्गदर्शन मिल सकता है, जो काफी मददगार साबित होगा, जैसे कोई गाइड आपको सही किताब या तरीका बता दे। 2 अक्टूबर से चंद्रदेव दसवें भाव में जाकर करियर से जुड़ी पढ़ाई और परीक्षाओं पर फोकस बढ़ाएंगे।

मुश्किल विषयों को पहले पूरा करें, फिर आसान टॉपिक की तरफ बढ़ें, जैसे पहले गणित निपटाना और फिर आसान विषय पर आना। एक साफ स्टडी शेड्यूल बनाना इस हफ्ते आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा।

निष्कर्ष 

यह हफ्ता मन की उलझन से शुरू होकर करियर और पैसों की स्पष्टता की तरफ बढ़ेगा। चंद्रदेव का दसवें और ग्यारहवें भाव में जाना करियर के मौके मजबूत करेगा। शुक्रदेव के वक्री होने से पैसों और परिवार की बातचीत में धैर्य जरूरी रहेगा। अगला हफ्ता अभी बनाई गई योजनाओं का बेहतर नतीजा दिखा सकता है, बस अभी से अनुशासन बनाए रखें।

उपाय

रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें।

लग्जरी खरीदारी से बचें और परिवार में पैसों की बातचीत सौहार्दपूर्ण रखें।

पार्टनर के साथ गुस्से में कोई फैसला न लें, धैर्य से बात करें।

शनिवार को किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करें।

विष्णु सहस्रनाम का पाठ मन की शांति के लिए लाभदायक रहेगा।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com