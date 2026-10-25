कन्या साप्ताहिक राशिफल: वर्कप्लेस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रिश्तों में धैर्य से बनेगी बात; पढ़ें पूरे हफ्ते का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 29 तारीख की रात से मिथुन में दसवें घर और 1 नवंबर से कर्क में ग्यारहवें घर में उनका गोचर होगा।राशि स्वामी बुधदेव, शुक्रदेव के साथ तुला में वक्री होकर आपके धन भाव में हैं, जहां सूर्यदेव भी नीच के होकर विराजमान हैं।

ग्यारहवें घर में मंगलदेव नीच अवस्था में हैं। लाभ भाव में उच्च के गुरुदेव 31 अक्टूबर को सिंह में, बारहवें घर में आ जाएंगे, जहां केतु पहले से हैं। शनिदेव सातवें घर में मीन राशि में वक्री हैं और राहु छठे घर में कुंभ राशि में स्थित हैं।

यह सप्ताह आपसे प्राथमिकताओं को क्रम में लगाने और अनावश्यक फिक्र से दूरी बनाने की अपेक्षा रखता है। पेशेवर दायित्व, आर्थिक प्रश्न और निजी कमिटमेंट्स एक साथ आपका समय मांगेंगी। आपकी व्यावहारिक दिनचर्या इन सबके बीच आपको संतुलित बनाए रखेगी।

आर्थिक निर्णयों और महत्वपूर्ण वार्तालापों की समीक्षा के लिए यह उपयुक्त समय है। सप्ताह के अंत तक मन एकांत में विचार करने और भविष्य की रूपरेखा बनाने में लगेगा। बीते निर्णयों से सबक लेकर उनमें समझदारी भरे बदलाव लाने का यह उचित अवसर है।

स्वास्थ्य हर कार्य को खुद से और सही ढंग से करने की अपेक्षा इस सप्ताह मानसिक दबाव बढ़ा सकती है। छठे घर में राहु की उपस्थिति दिनचर्या में अनियमितता ला सकती है, इसलिए नियमित विश्राम, पर्याप्त नींद और संतुलित शारीरिक गतिविधि पर ध्यान दें।

अपनी दिनचर्या को इतना सरल रखें कि व्यस्त दिनों में भी उसका पालन हो सके। जिन परिस्थितियों पर आपका वश नहीं, उनकी चिंता में अधिक समय न गंवाएं। यदि लगातार अस्वस्थता महसूस हो, तो योग्य चिकित्सक की सलाह अवश्य लें।

परिवार और रिश्ते संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर आपकी नजर जाना स्वाभाविक है, परंतु हर भूल की ओर इशारा करना अनावश्यक खिंचाव पैदा कर सकता है। वास्तव में जो महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी चिंताएं बिना आलोचना के व्यक्त करें। प्रियजन आपके परामर्श से अधिक आपके सहयोग को महत्व देंगे।

दूसरे घर में वक्री शुक्रदेव पुराने संबंधों के तौर-तरीकों को फिर से सामने ला सकते हैं। यह समझने का अवसर है कि क्या बदल चुका है और किस पहलू पर अभी भी ध्यान देना है। यदि कोई मतभेद लौटे, तो यह मान लेने के बजाय कि सुधार संभव नहीं, धैर्यपूर्वक संवाद करें। सातवें घर में वक्री शनिदेव के कारण अविवाहित जातक भावनात्मक कमिटमेंट में समय लें, और दंपती ईमानदार बातचीत व व्यावहारिक सहयोग से अपने बंधन को मजबूत करें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए रिवीजन, अभ्यास प्रश्न और व्यवस्थित नोट्स इस सप्ताह उपयोगी रहेंगे। 27 अक्टूबर के बाद नौवें घर में उच्च के चंद्रदेव सीखने की इच्छा को बल देंगे और पुरानी गलतियां सुधारने का अवसर देंगे।

कठिन अध्यायों को छोटे खंडों में बांटकर पढ़ें। कोई कांसेप्ट स्पष्ट न हो, तो सहायता मांगने में संकोच न करें। अंतिम समय के प्रयास पर भरोसा करने के बजाय नियमित अध्ययन सत्र कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध होंगे।

निष्कर्ष यह सप्ताह कन्या जातकों के धैर्य, व्यवस्था और यथार्थवादी अपेक्षाओं का फल देने वाला है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का बारहवें घर में प्रवेश नवंबर के शुरुआत में आत्मचिंतन और भावी तैयारी पर ध्यान बढ़ाएगा। आदतों में किए गए छोटे सुधार स्थायी प्रगति का आधार बनेंगे।