कन्या साप्ताहिक राशिफल: ज्यादा सोचने से बचें, वाणी में मधुरता और थोड़ा धैर्य बनाएगा आपके सारे काम

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह आपकी बारीक नजर और व्यवस्था की समझ आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगी। फिर भी याद रखिए कि हर चीज को तौलने और परखने की आदत कभी-कभी मन पर बोझ बन जाती है। धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों में यह सप्ताह आत्ममंथन का है।

मित्रों से सहयोग मिलेगा और पुराने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ेंगे। दांपत्य और साझेदारी में परिपक्वता दिखाइए। आप जितना सहज रहेंगे, उतने अच्छे फैसले ले पाएंगे। कामकाज की दिनचर्या में छोटे सुधार भी बड़ा फर्क लाएंगे। सप्ताह के आखिरी दिनों में पैसों से जुड़े फैसले थोड़ी सावधानी के साथ लें।

स्वास्थ्य मेहनत और विश्राम का सही अनुपात ही इस सप्ताह आपकी सेहत की कुंजी है। लंबित कामों की फिक्र मन को बेचैन करेगी। 21 अक्टूबर से छठे घर में चंद्रदेव और राहुदेव पेट से जुड़ी गड़बड़ी या अनियमित भूख दे सकते हैं, इसलिए भोजन का समय तय रखें।

हर दिन के लिए ऐसे लक्ष्य रखें जो सहज रूप से पूरे हो सकें। बीच-बीच में थोड़ा टहलें और शरीर को खींचें। बारहवें घर में केतुदेव नींद में खलल डाल सकते हैं, इसलिए रात में स्क्रीन से दूरी बनाएं। छोटी असफलताओं को दिल पर न लें और जरूरत हो तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लें।

परिवार और रिश्ते परिवार में इस सप्ताह आपको ज्यादा धैर्य से काम लेना होगा। आप हर उलझन को तुरंत सुलझाना चाहते हैं, पर कई बार अपनों को सलाह से ज्यादा आपके साथ बैठने की जरूरत होती है। दूसरे घर में वक्री शुक्रदेव परिवार या प्रिय व्यक्ति से जुड़ी पुरानी बात को फिर उभार सकते हैं।

23 अक्टूबर से सातवें घर में चंद्रदेव और शनिदेव दांपत्य में उम्मीदों पर बात करने का माहौल बनाएंगे। हर शब्द की बाल की खाल न निकालें, सीधे और विनम्र प्रश्न पूछें। जीवनसाथी की आदतों पर टिप्पणी करने से बचें। किसी परिजन को आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। अविवाहित जातक रिश्ते में अपने असली मूल्यों को पहचान सकेंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए 19 और 20 अक्टूबर बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि पांचवें घर के चंद्रदेव एकाग्रता और रचनात्मकता दोनों बढ़ाएंगे। इन दिनों में कठिन अध्याय निपटा लें और संक्षिप्त नोट्स तैयार करें। 21 अक्टूबर को छठे घर में चंद्रदेव का प्रवेश अध्ययन का क्रम सुधारने और घड़ी के हिसाब से चलने में मदद करेगा। किसी एक विषय को चमकाने में इतना न उलझें कि बाकी विषय पीछे रह जाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी दोहराने, मॉक टेस्ट और पर्याप्त विश्राम, तीनों को अपनी योजना में बराबर स्थान दें।

निष्कर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधान योजना और भावनात्मक लचीलेपन को साथ लेकर चलने का है। बुधदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव का दूसरे घर में होना धन और वाणी दोनों पर ध्यान देने का संकेत है। लगन से काम करें, आर्थिक स्थिति की समीक्षा करें और अपने या दूसरों से पूर्णता की अपेक्षा न रखें। बृहस्पतिदेव की कृपा से मित्रों का साथ बना रहेगा और अगले सप्ताह की शुरुआत ज्यादा संतुलित ढंग से होगी।