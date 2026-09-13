कन्या साप्ताहिक राशिफल: सूर्य का गोचर बढ़ाएगा आत्मविश्वास, जानें स्वास्थ्य से लेकर रिश्तों तक का हाल
यह साप्ताहिक राशिफल आपके भीतर व्यक्तिगत जिम्मेदारी की गहरी भावना और चीजों को व्यवस्थित करने की चाहत लेकर आने वाला ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 सितंबर को चंद्रदेव द्वितीय भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जो पैसों पर फोकस करेंगे। 16 सितंबर को वे तृतीय भाव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव प्रथम भाव अपनी ही राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और निजी लक्ष्यों पर फोकस मजबूत होगा।
18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव एकादश भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे दोस्ती, नेटवर्क और लंबी योजनाओं में सक्रियता बढ़ेगी। उसी रात चंद्रदेव चतुर्थ भाव धनु राशि में पहुंचेंगे।
बुधदेव प्रथम भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव द्वितीय भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव एकादश भाव कर्क राशि में, शनिदेव सप्तम भाव मीन राशि में वक्री और राहु षष्ठ भाव कुंभ राशि में तथा केतु द्वादश भाव सिंह राशि में स्थित रहेंगे।
अपनी कुंडली के अनुसार जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर समझें। पर्सनल ज्योतिषीय मार्गदर्शन और इनसाइट्स — अभी देखें
कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
बेहतर दिनचर्या से इस हफ्ते सुधार होगा। 17 सितंबर को सूर्यदेव के अपनी राशि में आने से आप अपनी सेहत को ज्यादा गंभीरता से लेंगे और व्यावहारिक बदलाव करने के लिए प्रेरित होंगे। नींद, खानपान या व्यायाम की दिनचर्या सुधारने का यह अच्छा समय हो सकता है।
16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव मानसिक तीव्रता बढ़ा सकते हैं, इसलिए ज्यादा सोचने से बचें। 18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में आने से आप सामाजिक या भावनात्मक रूप से थके हुए महसूस कर सकते हैं। व्यस्त दिनचर्या के बीच भी आराम के लिए समय निकालें।
कन्या साप्ताहिक परिवार और रिश्ते राशिफल
इस हफ्ते ईमानदार लेकिन नरम संवाद की जरूरत रहेगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव भावनात्मक सुरक्षा और पारिवारिक उम्मीदों पर ज्यादा फोकस ला सकते हैं। आप किसी करीबी से आश्वासन चाहेंगे।
16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपको वो बातें व्यक्त करने में मदद करेंगे जो आप अब तक रोके हुए थे। 18 सितंबर को चंद्रदेव के धनु राशि में आने पर घर और परिवार के मामले ज्यादा अहम हो जाएंगे। मंगलदेव सामाजिक बातचीत को भी तीव्र बना सकते हैं, इसलिए किसी दोस्त की राय को अपने और अपने साथी के बीच तनाव मत बनने दीजिए।
कन्या साप्ताहिक शिक्षा राशिफल
विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता उत्साहजनक रहेगा। सूर्यदेव और बुधदेव के अपनी राशि में रहने से एकाग्रता, याददाश्त और जानकारी को व्यवस्थित करने की क्षमता बेहतर होगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव संतुलित सोच को सहारा देंगे।
16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव रिसर्च और गहरी पढ़ाई के लिए बेहतरीन समय लेकर आएंगे। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद अपने तय सिलेबस से बाहर भी सीखने में दिलचस्पी बढ़ सकती है। आखिरी समय की तैयारी की बजाय अपनी पढ़ाई की दिनचर्या को लगातार बनाए रखें। फ्री पर्सनलाइज्ड कुण्डली मिलान के लिए यहां क्लिक करें।
निष्कर्ष
यह साप्ताहिक राशिफल ज्यादा आत्मविश्वास और स्पष्ट दिशा लेकर आता है, खासकर 17 सितंबर के बाद। इस समय का इस्तेमाल अपनी प्राथमिकताएं व्यवस्थित करने और व्यावहारिक प्रगति पर ध्यान देने पर करें। दोस्ती सोच-समझकर करें और बेवजह के सामाजिक दबाव से बचें। करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।
उपाय
एक ज्यादा अनुशासित दिनचर्या बनाएं।
बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या हरी सब्जियां दान करें और कुछ मिनट शांति से प्रार्थना या ध्यान में बिताएं।
शनिदेव वक्री हैं, इसलिए देरी से मिलने वाले नतीजों में धैर्य बनाए रखें।
अपने सामाजिक दायरे में बहस से बचें और साथ देने वाले लोगों को चुनें।
अपने आसपास शांत और सकारात्मक माहौल बनाए रखें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (Astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com