कन्या मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: सूर्य का गोचर और ग्रहों की वक्री चाल, कैसा रहेगा आपके लिए यह महीना?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस महीने की शुरुआत में आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुराएंगे, क्योंकि अंदर से एक नया भरोसा जागेगा। लोग आपकी राय सुनेंगे और आपकी बारीक नजर की तारीफ भी करेंगे। ऐसे दिनों में वह काम शुरू कर दीजिए जिसे आप 'अगले महीने से' कहकर टालते आ रहे थे।

महीने के बीच से घर में पैसों की बातें ज्यादा होंगी, कभी बच्चों की फीस पर, तो कभी त्योहार की खरीदारी पर। ऐसे में आपकी सधी हुई राय सबके काम आएगी, बस लहजा कड़वा न हो। आखिरी दिनों में मन कोई शांत कोना ढूंढेगा, और यही ठहराव आपको आगे की राह साफ दिखाएगा। आइए जानते हैं कैसा रहेगा (Virgo Monthly Horoscope October 2026) कन्या राशि का अक्टूबर का महीना?

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से पहले पखवाड़े सूर्यदेव आपकी राशि में रहकर शरीर पर ध्यान दिलाएंगे। आईने में खुद को देखकर आप फिटनेस का कोई नया लक्ष्य तय कर सकते हैं। छठे भाव में राहुदेव आपको काम में इतना उलझा सकते हैं कि लंच डेस्क पर ही निपटने लगे।

ग्यारहवें भाव में मंगलदेव मेलजोल और भागदौड़ बढ़ाएंगे, तो आराम के लिए अलग से समय निकालना होगा। पार्टियों और मिलने-जुलने के बीच नींद की कुर्बानी न दें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव बारहवें भाव में आएंगे, जो सुकून और एकांत की चाह बढ़ाएंगे। समय पर सोना, सादा खाना और थोड़ी कसरत, यही तीन चीजें इस महीने आपकी ढाल हैं। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते निजी रिश्तों में सातवें भाव के वक्री शनिदेव जीवनसाथी के साथ धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। पार्टनर किसी बात पर देर से प्रतिक्रिया दे, तो उसे बेरुखी न समझें। 3 अक्टूबर से वक्री शुक्रदेव भावनात्मक अपेक्षाओं पर फिर से सोचने को कहेंगे।

24 अक्टूबर से बुधदेव की वक्री चाल पुराने मुद्दों को फिर हवा दे सकती है। हो सकता है पिछली होली पर हुई कोई कहासुनी अचानक फिर याद दिलाई जाए। ऐसे में पलटवार करने की बजाय मुस्कुराकर बात संभालें। कुंवारे लोग किसी नए व्यक्ति की नीयत परखने में जल्दी न करें। 17 अक्टूबर के बाद परिवार में पैसों को लेकर होने वाली बातचीत में आपकी भूमिका अहम रहेगी। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए पहले पंद्रह दिन आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि में रहकर पढ़ाई पर पकड़ मजबूत करेंगे। टाइम टेबल बनाइए और उसे अपने कमरे की दीवार पर चिपका दीजिए। पिछली परीक्षा में जिन विषयों में नंबर कम आए थे, उन पर इन दिनों खास मेहनत करें।

17 अक्टूबर के बाद दूसरे भाव के सूर्यदेव याद करने और बोलकर दोहराने की ताकत बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर से बुधदेव वक्री होंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म का ओटीपी, फीस पेमेंट और परीक्षा केंद्र की जानकारी दोबारा जांचें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव बारहवें भाव में जाकर लाइब्रेरी जैसी शांत जगह पर पढ़ने की इच्छा बढ़ाएंगे।

निष्कर्ष कन्या राशि वालों का यह मासिक राशिफल बताता है कि पहले खुद को संवारना और फिर पैसों व परिवार को संभालना, यही इस महीने का क्रम है। पहले पखवाड़े सूर्यदेव आपकी राशि में रहकर मन साफ करेंगे और 17 अक्टूबर से दूसरे भाव में आकर धन की ओर ध्यान मोड़ेंगे। शुक्रदेव और आपके स्वामी बुधदेव की वक्री चाल बोलने और फैसला लेने से पहले ठहरने की सलाह देती है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का सिंह राशि में जाना आत्ममंथन और तैयारी का शांत दौर शुरू करेगा।