कन्या मासिक राशिफल नवंबर 2026: खर्च बढ़ेंगे या होगी छप्परफाड़ कमाई? 6 तारीख के बाद संभलकर करें बड़े निवेश

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शुक्रदेव आपकी राशि में नीच के होकर 6 नवंबर से वक्री होंगे। मंगलदेव 12 नवंबर तक ग्यारहवें घर में रहकर फिर सिंह राशि यानी बारहवें घर में गुरुदेव और केतुदेव से जा मिलेंगे। शनिदेव सातवें घर में वक्री रहेंगे तथा राहुदेव छठे घर में बने रहेंगे।

कन्या राशि के जातक हर काम में बारीकी देखने वाले होते हैं और इस महीने यही गुण आपको कई उलझनों से बचाएगा। धन के हिसाब किताब से लेकर रिश्तों की उम्मीदों तक, हर पहलू पर ठहरकर सोचने की जरूरत पड़ेगी। शुरुआती दिनों की देरी आपको परेशान कर सकती है, पर महीने के आखिरी हिस्से में बातचीत और सीख के नए दरवाजे खुलेंगे। अपनी सेहत और नींद को प्राथमिकता देंगे तो बाकी चुनौतियां आसानी से संभल जाएंगी।

स्वास्थ्य 6 नवंबर से शुक्रदेव आपकी राशि में वक्री होकर जीवनशैली पर दोबारा विचार करने को कहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाश्ता रोज छूट रहा है या पानी कम पी रहे हैं, इन छोटी बातों पर गौर कीजिए। छठे घर के राहुदेव अच्छी आदतें अपनाने का जोश देंगे, बस उसे टिकाऊ बनाइए।

12 नवंबर से मंगलदेव बारहवें घर में होंगे और नींद व तनाव को अहम बना देंगे। ऑफिस का बचा काम रात में बिस्तर पर लेकर बैठने की आदत छोड़िए। जरूरत से ज्यादा काम अपने सिर मत लीजिए। हल्का योग, समय पर भोजन और दिन में थोड़ा विश्राम आपको तरोताजा रखेंगे। लगातार थकान रहे तो चिकित्सक से जांच कराइए। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते सातवें घर में वक्री शनिदेव दांपत्य जीवन में अपेक्षाओं को नए सिरे से देखने को कहेंगे। हो सकता है आपको लगे कि जीवनसाथी आपकी मेहनत को नहीं समझ रहे। ऐसे में मन ही मन शिकायत पालने के बजाय खुलकर बात कीजिए। 6 नवंबर से आपकी राशि में वक्री शुक्रदेव यह सोचने का मौका देंगे कि किसी रिश्ते में आपको वास्तव में क्या चाहिए।

13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होने के बाद घर में पुरानी उलझनें दूर करने का सही समय आएगा। 16 नवंबर से सूर्यदेव तीसरे घर में होंगे और भाई बहनों से मेलजोल बढ़ाएंगे। किसी भाई या बहन के साथ मिलकर कोई योजना बन सकती है। नाजुक विषयों पर बात करते समय नरमी रखिए। अविवाहित कन्या जातक किसी रिश्ते में हड़बड़ी न करें, समझकर कदम उठाइए। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा 13 नवंबर तक बुधदेव की वक्री चाल विद्यार्थियों को पुराने असाइनमेंट दोबारा जांचने और कठिन अध्यायों पर लौटने के लिए प्रेरित करेगी। उत्तर पुस्तिका में की गई पिछली गलतियों की एक सूची बनाइए और उन्हें दोहराने से बचिए। सबमिशन की आखिरी तिथि और अध्यापकों के निर्देश एक बार फिर पढ़ लीजिए।

13 नवंबर के बाद पढ़ाई की योजना बनाना और अधूरे कामों को पूरा करना सरल होगा। 16 नवंबर से सूर्यदेव तीसरे घर में होकर लेखन, बोलचाल और कौशल विकास में मदद करेंगे। निबंध प्रतियोगिता, ब्लॉग लेखन या प्रेजेंटेशन में भाग लेने का अच्छा समय है। 12 नवंबर के बाद बारहवें घर में मंगलदेव देर रात तक जगने को उकसा सकते हैं, लेकिन भोर का समय पढ़ाई के लिए कहीं अधिक उपयोगी रहेगा।

निष्कर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर आर्थिक समीक्षा, संवाद में सुधार और संतुलित जीवनशैली का महीना है। 12 नवंबर को मंगलदेव का बारहवें घर में आना खर्च और विश्राम पर ध्यान दिलाएगा, 13 नवंबर को बुधदेव का मार्गी होना धन संबंधी उलझनें सुलझाएगा और 16 नवंबर से सूर्यदेव संवाद और सीखने के अवसर बढ़ाएंगे।